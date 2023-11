Κοινωνία

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Το νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει ήδη και την Αττική.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν:

Μέχρι τις πρωινές ώρες το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος.

Από τις πρώτες πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες το νότιο Ιόνιο, η δυτική Στερεά, η δυτική και η νότια Πελοπόννησος, τα Κύθηρα και η δυτική Κρήτη. Πιθανώς πρόσκαιρα να επηρεαστούν η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια, οι Σποράδες και η Θράκη.

Από τις πρωινές μέχρι τις βραδινές ώρες οι Κυκλάδες (κυρίως οι κεντρικές και νότιες), το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

