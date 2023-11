Κόσμος

Γάζα: Έξι πρόωρα βρέφη και 9 ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Έξι πρόωρα μωρά και 9 ασθενείς της εντατικής πέθαναν εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, απόρροια της έλλειψης καυσίμων στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, η οποία σφυροκοπάται και τελεί υπό πολιορκία από το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, η οποία ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Γιούσεφ Αμπού Ρις, που είναι παρών στο νοσοκομείο στο οποίο έχουν επίσης βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, είχε ανακοινώσει χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι πέντε βρέφη και επτά ασθενείς είχαν πεθάνει. Το Σάββατο το νοσοκομείο είχε ανακοινώσει ότι 39 πρόωρα μωρά βρισκόντουσαν ακόμη στο Αλ Σίφα και ότι νοσηλευτές τους χορηγούσαν οξυγόνο χειροκίνητα για να τα κρατήσουν στη ζωή.

Γιατρός της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είχε επίσης δηλώσει ότι 17 ασθενείς νοσηλεύονταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

“Όλα τα νοσοκομεία της επαρχίας της Γάζας“, δηλαδή του βορείου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, όπου γίνονται μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τους μαχητές της Χαμάς, “είναι εκτός λειτουργίας“, πρόσθεσε ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Από την Παρασκευή σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα νοσοκομεία, κυρίως στην πόλη της Γάζας, επίκεντρο των μαχών, καθώς ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να εξαπολύει επιθέσεις.

Εξάλλου τα νοσοκομεία δεν έχουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της έλλειψης του απαραίτητου καυσίμου για την λειτουργία των γεννητριών τους, η οποία οφείλεται στην πολιορκία που επιβάλλει στον θύλακα το Ισραήλ.

