Εύη Βατίδου - Εμβολισμός μοτοσικλέτας: Ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο (εικόνες)

Τι υποστήριξαν, μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι συνήγοροι υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας.

Ελεύθερο χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο αφέθηκε το πρώην μοντέλο Εύη Βατίδου μετά από την απολογία της τη Δευτέρα το μεσημέρι, για τις κατηγορίες περί βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, οι οποίες τις αποδίδονται.

Όπως έχουμε επισημάνει πως σύμφωνα με τη δικογραφία η 47χρονη κατηγορείται ότι καταδίωξε 58χρόνο και την 57χρονη σύζυγό του, αναβάτες σε μοτοσικλέτα, στην περιοχή της Γλυφάδας τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, και στη συνέχεια ότι με το αυτοκίνητο της τους πέταξε κάτω, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό της 57χρονης. Μάλιστα η γυναίκα παραμένει στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας και να υποβληθεί και σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα πάλι με την πλευρά της κ. Βατίδου, μετά από φραστικό επεισόδιο, ο μοτοσικλετιστής ήταν εκείνος που προέβη σε παράνομες και αντικανονικές οδηγικές συμπεριφορές, πλησιάζοντας επικίνδυνα το αυτοκίνητό της, χτυπώντας τα τζάμια του με κράνος και σπάζοντας τον καθρέφτη. Σύμφωνα πάντα με την εκδοχή της κ. Βατίδου το μοντέλο πήρε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο για να τον καταγγείλει στην Τροχαία δίνοντας ακριβές σημείο για το περιστατικό.

Μετά από αυτό η ίδια υποστηρίζει ότι ο οδηγός του δικύκλου διαπίστωσε ποια ακριβώς ήταν η οδηγός στην οποία είχε επιτεθεί και πού ετοιμαζόταν να τηλεφωνήσει, επιχείρησε να αναπτύξει ταχύτητα και να εξαφανιστεί, πράγμα που εξαγρίωσε την ίδια και αποφάσισε να τον καταδιώξει για να τον αναγκάσει να παραδοθεί στην τροχαία. Σε κάθε περίπτωση η καταδίωξη έληξε σε ανηφορικά στενά της Άνω Γλυφάδας και οδήγησε σε εμβολισμό της μοτοσικλέτας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» τη Δευτέρα φιλοξενήθηκε ο συνήγορος των μηνυτών Ζάννης Σιδέρης:

