Βόρεια Ελλάδα: Αναβαθμίζονται εννέα νοσοκομεία

Υπεγράφησαν παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη οι συμβάσεις για την αναβάθμιση των ΤΕΠ και των υποδομών 9 Νοσοκομείων στη Βόρεια Ελλάδα.

Υπεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι συμβάσεις για τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό, συνολικά εννέα νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδος, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των χώρων τους αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι συμβάσεις αφορούν αναβάθμιση, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό και αναδιαρρύθμιση των Τμημάτων των Επειγόντων Περιστατικών των Γενικών Νοσοκομείων

της Βέροιας,

της Νάουσας,

των Γιαννιτσών,

της Έδεσσας,

των Γρεβενών,

της Καστοριάς,

του «Μαμάτσειου» στην Κοζάνη,

του «Μποδοσάκειου» στην Πτολεμαΐδα.

Παράλληλα αφορούν την ανακαίνιση του Παθολογικού, του Ρευματολογικού, του Ορθοπαιδικού, και του Χειρουργικού τμήματος, των κοιτώνων των ιατρών, του 4ου ορόφου και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, την ανακαίνιση των ΤΕΠ και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Η ανακατασκευή των ΤΕΠ των Νοσοκομείων της Μακεδονίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου Υγείας, του ΤΑΙΠΕΔ και των επτά Διοικητικών Υγειονομικών Περιφερειών για το έργο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα».

«Φτιάχνουμε τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για να υποδέχονται τα νοσοκομεία μας με τρόπο αξιοπρεπή, πολιτισμένο και αποτελεσματικό τους ασθενείς μας», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την υπογραφή των συμβάσεων και πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδώσουμε στους συμπολίτες μας τα νοσοκομεία μας σε μία καλύτερη κατάσταση. Εργαζόμαστε αποφασιστικά για να κάνουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το σύστημά μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε υγεία και φροντίδα για όλους τους συμπολίτες μας και να φτιάξουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που αξίζει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες».

Τις συμβάσεις για την έναρξη υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών οκτώ Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, υπέγραψε ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης και αντίστοιχα ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης, Δημήτρης Τσαλικάκης υπέγραψε, την «Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων» του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με τους Νόμιμους Εκπροσώπους των Αναδόχων Εταιρειών.

Στην εκδήλωση, επίσης, παρέστησαν ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εκπρόσωποι της 3ης και της 4ης ΥΠΕ και των αναδόχων εταιρειών.