Αθήνα: Συνελήφθη έμπορος με δεκάδες κιλά ναρκωτικών (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές σε δύο σπίτια που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το Σάββατο (11/11) το απόγευμα στην Αθήνα, 54χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων Διώξης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα σε 2 σπίτια που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

23 κιλά και 900 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

133 γραμμ. κοκαΐνης,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 1.275 ευρώ,

αυτοκίνητο και

2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

