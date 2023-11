Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας - Πογέτ: Απλήρωτος οκτώ μήνες ο συνεργάτης μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "καταγγελία Πογιέτ για τον απλήρωτο βοηθό του Μαουρίσιο Ταρίκο και η ανακοίνωση της ΕΠΟ

-

«Βόμβα» του Γκουστάβο Πογέτ, ο οποίος σήμερα κατά τη «media day» της εθνικής Ελλάδας, ανέφερε ότι ο συνεργάτης του, Μαουρίσιο Ταρίκο, είναι απλήρωτος εδώ και οκτώ μήνες και για αυτό έλειπε από την προετοιμασία της ενόψει των αγώνων με Νέα Ζηλανδία (17/11) και Γαλλία (21/11).

«Θέλω να σας ενημερώσω κάτι και δεν θα δεχτώ κάποια ερώτηση. Ο Μαουρίσιο Ταρίκο ο βοηθός μου δεν είναι εδώ. Δεν έχει πληρωθεί από την ομοσπονδία εδώ και 8 μήνες. Θέλουμε κάποιους κανόνες δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αλλά με τον σεβασμό. Δυστυχώς δεν θα έχουμε τον Ταρίκο αυτή την εβδομάδα», τόνισε.

Μιλώντας για τις ερχόμενες αναμετρήσεις της εθνικής, εκ των οποίων αυτή με τη Γαλλία είναι για τα προκριματικά του Euro 2024, τόνισε:

«Έχω καλέσει 32 παίκτες και οι 31 είναι εδώ. Δεν θα έχουμε καιρό για τις προπονήσεις οπότε πρέπει να τους δω. Δεν κοιτάμε τη Γαλλία, από το Σάββατο θα είμαστε εδώ. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα playoffs του Μαρτίου. Θα χρησιμοποιήσουμε το ματς με τη Γαλλία σαν ένα τεστ, για το πως μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε καλύτερες ομάδες. Με την Ολλανδία είδαμε πράγματα που θέλαμε, τα θέλουμε και με τη Γαλλία».

Και συνέχισε:

«Προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για να αποκτήσουμε προπονητικό κέντρο. Αλλά υπάρχει και ένα όριο στο τι μπορώ να κάνω. Η σχέση με τους φιλάθλους είναι σε πολύ καλό σημείο και θα πρέπει να παίξουμε δίχως αυτούς.»

Ανακοίνωση της ΕΠΟ για τον Μαουρίτσιο Ταρίκο

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που ανέκυψε ο Γκουστάβο Πογέτ, με την αμοιβή του συνεργάτη του Μαουρίτσιο Ταρίκο.

«Ο κ. Ταρίκο παρά τις επανειλημμένες προτροπές των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΠΟ, αρνείται μέχρι και σήμερα να λάβει ελληνικό ΑΦΜ. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εκδώσει νόμιμο παραστατικό και για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί η ΕΠΟ να καταβάλει την αμοιβή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για 34χρονο

Πειραιάς: Νύφη πήγε στη γάμο της... με το τρόλει! (βίντεο)

Δολοφονία Κατσούρη: DNA Έλληνα οπαδού βρέθηκε σε μαχαίρι που είχε αίμα του