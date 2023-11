Αθλητικά

Νικόλ Κυριακοπούλου στον ΑΝΤ1 για τον Άγιο Κοσμά: Ντρέπεται και η ντροπή… (βίντεο)

Θλίψη και οργή προκαλούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προετοιμάζονται Έλληνες αθλητές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι πλησιάζουν κι ενώ οι Έλληνες αθλητές προσπαθούν να προετοιμαστούν για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού ή και να πιάσουν τα όρια της πρόκρισης, οι συνθήκες που δουλεύουν μόνο ιδανικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Μετά, θα απαιτηθεί από εκείνους να κάνουν μεγάλες επιδόσεις και να διεκδικήσουν διακρίσεις…

Η Νικόλ Κυριακοπούλου, μια από τις κορυφαίες αθλήτριες της χώρας, με stories της στο Instagram ξέσπασε για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά όπου εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχουν ρεύμα, ενώ οι αγωνιστικοί χώροι και τα στρώματα για τους αθλητές του επί κοντώ, παρουσιάζουν προβλήματα.

«Η κατάντια του Αγίου Κοσμά, είναι η 3η εβδομάδα κοροϊδίας μέσα στα μούτρα ότι θα φτιαχτούν τα φώτα. Σεβασμός μηδέν, για να μην πω για τις τουαλέτες που δεν υπάρχουν κι ακόμα περιμένουμε να φτιαχτούν. Ντρέπεται κι η ντροπή», έγραψε, ενώ ανάλογες δηλώσεις έκανε και στον ΑΝΤ1.

«Και ναι, εδώ σ’ αυτό το αίσχος προσπαθούμε να κάνουμε άλματα. Αυτός ο διάδρομος θέλει ξανά αλλαγή, θα είναι η 4η φορά μέσα σε 1,5 χρόνο. Εάν αποφασίσουν να το φτιάξουν. Παρακαλάμε από τον Ιούνιο να μας το φτιάξουν και η αδιαφορία είναι το κάτι άλλο», ανέφερε σε βίντεο που δείχνει τα προβλήματα και τις ελλείψεις.

«Στρώμα άλματος επί κοντώ… είχαμε. Έχει ζητηθεί καινούργιο και μόνο μπαλώματα γίνονται. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά για να κάνουμε προπόνηση. Αυτή είναι η προετοιμασία μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Χωρίς φώτα, τουαλέτες, διαδρόμους, στρώμα (άλματος επί κοντώ), νερό (κατά καιρούς). Και άγνωστο για το πότε θα πρέπει να φύγουμε από το στάδιο χωρίς άλλο στάδιο. Φοβόμαστε ότι μια μέρα θα τα δούμε όλα γκρεμισμένα, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς στάδιο, όπως έχουν πει…», πρόσθεσε.

