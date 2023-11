Αθλητικά

Formula 1: Το GP Λας Βέγκας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Το απόλυτο υπερθέαμα του μηχανικίνητου αθλητισμού, για άλλη μα φορά στους δέκτες μας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

-

Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στην έρημο της Νεβάδα, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 22ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, στις 08:00 μόνο από το ΑΝΤ1+ και στις 15:00 σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Το κορυφαίο υπερθέαμα της Formula 1 ετοιμάζεται για ένα μεγαλειώδες τριήμερο στο Las Vegas, που θα μεταδοθεί ολόκληρο ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+. Οι λάτρεις της βασίλισσας του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ζωντανά το Grand Prix της Κυριακής μόνο μέσα από το ΑΝΤ1+, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

H Formula 1 επιστρέφει στην πόλη «καζίνο» μετά από 41 χρόνια για μια μοναδική παράσταση υψηλών ταχυτήτων. Το Grand Prix του Las Vegas είναι ο 6ος αγώνας που διοργανώνεται στην αμερικανική ήπειρο, μετά τα Grand Prix σε Μαϊάμι, Μόντρεαλ, Ώστιν, Μεξικό και Σάο Πάολο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Formula 1 επισκέπτεται το Λας Βέγκας, καθώς το 1981 – 1982 είχαν διεξαχθεί εκεί δύο Grand Prix, στο πάρκινγκ του Caesars Palace. Τότε είχε νικήσει ο Άλαν Τζόουνς και ο Μικέλε Αλμπορέτο. Η νέα πίστα διατρέχει τους δρόμους της πόλης, έχει μήκος 6.2km και αποτελείται από 17 στροφές. Περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι ο ρυθμός γύρου θα είναι παραπλήσιος με αυτόν της Μόντσα, του ναού της ταχύτητας. Στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5.

Από τις 17 έως τις 19 Νοεμβρίου, ο ξεσηκωτικός ήχος των μονοθεσίων θα αναστατώνει τους δρόμους του Las Vegas, σε μια ολοκαίνουργια πίστα, που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Formula 1. Η εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή διασχίζει το κέντρο της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ και περνά δίπλα από τα εμβληματικότερα ξενοδοχεία και καζίνο του κόσμου, στήνοντας ένα φαντασμαγορικό σκηνικό. Ακολουθώντας την αμερικανική παράδοση, που θέλει τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να μετατρέπονται σε prime event, η πίστα στο Las Vegas Strip θα εγκανιαστεί με μια λαμπερή τελετή έναρξης όπου oι John Legend, Tiesto, Steve Aoki, 30 Seconds to Mars, Keith Urban και άλλα μεγάλα ονόματα θα εμφανιστούν ζωντανά σε ένα συναρπαστικό σόου που θα μείνει αξέχαστο. Η τελετή έναρξης θα μεταδοθεί πρώτη φορά από το ΑΝΤ1+ το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 15:50.

Το Las Vegas Grand Prix είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς σε παγκόσμιο επίπεδο και καθιερώνει την αμερικάνικη πόλη ως παγκόσμια πρωτεύουσα της διασκέδασης. Για μία μόνο νύχτα, η σχάρα εκκίνησης θα μετατραπεί σε ένα οπτικό θέαμα που προκαλεί δέος, με χορευτές και καλλιτέχνες να πρωταγωνιστούν συνοδεία φώτων LED υψηλής τεχνολογίας. Το φαντασμαγορικό σόου θα συμπληρωθεί από λέιζερ, πυροτεχνήματα και ένα σόου με drone.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά αποκλειστικά στο ANT1+ στις 07:00, μία ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα, μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων την τελετή εκκίνησης του Grand Prix. Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1+ στο Λας Βέγκας, Μαρία Θωμά θα μας μεταφέρει τον παλμό της διοργάνωσης. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης.

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr και ζήστε την εμπειρία του πιο πολυαναμενόμενου Grand Prix της φετινής σεζόν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, live και on demand σε όλες τις συσκευές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 22ου GRAND PRIX ΣΤΟ ΑΝΤ1+

F1 FP1 17/11 06:30 ANT1+ F1 FP2 17/11 10:00 ANT1+ F1 FP3 18/11 06:30 ANT1+ F1 Qualifying 18/11 10:00 ANT1+ F1 Formula 1 Show 19/11 07:00 ANT1+ F1 Race 19/11 08:00 ANT1+ F1 Formula 1 Show 19/11 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, στις 08:00, το 22ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση στις 15:00 στον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

