Καταδίωξη - Επεισόδια σε Ασπρόπυργο και Εξάρχεια: Τραυματίστηκαν πυροσβέστης και αστυνομικός

Επεισόδια από ομάδες Ρομά εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε Ασπρόπυργο, Μενίδι και Εξάρχεια.

Επεισόδια μεταξύ ομάδων Ρομά και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη Αστυνομία, στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ και Μεγαρίδος, ομάδα Ρομά επιτέθηκαν με πέτρες σε πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα τζάμια του οχήματος και να τραυματιστεί ελαφρά ένας πυροσβέστης.

Λίγη ώρα αργότερα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στο ύψος Τριγώνη, περίπου 60 άτομα έβαλαν φωτιές σε λάστιχα και κάδους και πέταξαν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσε μάλιστα και το όχημα εκτόξευσης νερού της ΕΛΑΣ, ο «Αίαντας».

Παράλληλα, ένταση υπήρχε και στο Μενίδι από περίπου 100 άτομα που πέταξαν αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις, στις οδούς Κύπρου και Κωνσταντινουπόλεως.

Τέλος επεισόδια σημειώθηκαν και στα Εξάρχεια όπου περίπου λίγο πριν τις 11 το βράδυ ομάδα ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Ναυαρίνου με συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, που μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

