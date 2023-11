Κοινωνία

Φονική καταδίωξη στην Βοιωτία: Μπλόκα και ένταση σε Μεσογείων, Μενίδι και Λεωφόρο ΝΑΤΟ

Φωτιές σε κάδους και αποκλεισμός κεντρικών δρόμων, πετροπόλεμος με αστυνομικούς και αναταχή σε πολλές περιοχής της Αττικής, για ακόμη ένα βράδυ.

Νέα νύχτα έντασης σε περιοχές της Αττικής σηματοδοτούν οι διαμαρτυρίες απο Ρομά, μετά την αποφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφεθεί ελεύθερος, μετά την απολογία του, ο αστυνομικός που εμπλέκεται στην φονική καταδίωξη στην Βοιωτία.

Το βράδυ της Πέμπτης, στην Λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, ομάδες Ρομά βγήκαν από τον καταυλισμό τους πίσω απο το Νομισματοκοπείο και έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια, κοντά στον σταθμό του μετρό. Αμέσως κινήθηκαν προς το μέρος τους αστυνομικοί, οι οποίοι δέχθηκαν "βροχή" απο πέτρες και και άλλα αντικείμενα.

Φωτιά σε σκουπίδια έβαλαν ομάδες διαμαρτυρόμενων και στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, όπου μετέβησαν διμοιρίες των ΥΜΕΤ και υδροφόρο όχημα της Αστυνομίας.

Στην Μεγαρίδος, συγκεντρωμένοι πέταξαν πέτρες σε όχημα της Πυροσβεστικής κι έσπασαν ένα τζάμι, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη.

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί το βράδυ της Πέμπτης και στο Μενίδι, στην διασταύρωση της Κύπρου με την Κωνσταντινουπόλεως, όπου συγκεντρώθηκαν 100 άτομα.

