Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ: Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό ο ιδιοκτήτης των σκύλων

Τι αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου. Ποια ποινή επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη των σκύλων

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας τον ιδιοκτήτη των σκύλων ροτβάιλερ που το Πάσχα του 2016 κατασπάραξαν τον 5χρονο Στάθη σε οικία σε χωριό της Κοζάνης.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή που επιβλήθηκε είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως και το ποσό πρέπει να καταβληθεί άμεσα καθώς δεν δόθηκε αναστολή.

"Δεν είμαστε ευχαριστημένοι που το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αθώωσε την δεύτερη κατηγορουμένη γιατι από το ακροατήριο αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Φρόντιζε και αυτή τα ζώα και μάλιστα μετά το αδίκημα πήρε σκυλί της ίδιας ράτσας" ανέφερε η δικηγόρος του πατέρα του 5χρονου.













Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, συνέβη ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα το 2016, όταν το σκυλί κατακρεούργησε το ανήλικο αγόρι την ώρα που έπαιζε στην αυλή. Ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ, κατά την ακροαματική διαδικασία, ανέφερε ότι είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ενώ δια των συνηγόρων του, υποστήριξε ότι εάν στο Μαματσειο Νοσοκομείο της Κοζάνης είχαν γίνει όλα σωστά ο μικρός Στάθης σήμερα θα ζούσε.

"Τα σκυλιά πριν μπουν μέσα τα είχα κλειδώσει. Κάθε φορά όταν ερχόντουσαν με το παιδί. Πάντα τα κλείδωνα. Ο πρώτος που τον αντίκρισε ήμουν εγώ. Είχε ένα τραύμα στο κεφάλι και ένα στο λαιμό...Ζήτω συγνώμη από τον Θεό στα τρισάγια που κάνω από εκείνη τη μέρα" ανέφερε ο ιδιοκτήτης του σκυλιού.

Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα του μικρού Στάθη που κλήθηκε να βιώσει ξανά μέσα από τη δική το φριχτό θάνατο του παιδιού της, λύγισε.

"Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια σύγχυση στο πρόσωπο της μητέρα. Ικανοποίηση.Έχει περάσει ένα ιδιαίτερο βάρος καθόλη τη διάρκεια των ημερών της δικής. Αυτό που διαγνωσκω στο πρόσωπο της ειναι ότι της φεύγει ένα φορτίο βαρύ" ανέφερε ο δικηγόρος της μητέρας.





Η σύζυγος του ιδιοκτήτη παρότι πρωτόδικα καταδικάστηκε, το Εφετείο αποφάσισε να την κρίνει αθώα και να αφεθεί ελεύθερη.

