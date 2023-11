Κοινωνία

Κερατσίνι: προφυλακιστέος ο 42χρονος που κατηγορείται για βασανισμούς ΑμεΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε ο 42χρονος και ποιες οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

-

Προσωρινά κρατούμενος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτη, κρίθηκε ο 42χρονος youtuber από το Κερατσίνι, ο οποίος κατηγορείται για τον βασανισμό δύο ΑμεΑ σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος ισχυρίστηκε ότι τα άτομα τα οποία εμφανίζονταν στα live του δεν είναι ΑμεΑ και όλες οι πράξεις ήταν με την συναίνεση τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς για σωματικές βλάβες, εξύβριση και μαστροπεία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι αστυνομικοί τον ψάχνουν για το παρελθόν του. Κατά το χρονικό διάστημα από την 18/10/2023 έως και την 01/11/2023, προέβει κατ’ εξακολούθηση σε κακοποιητικές συμπεριφορές που περιελάμβαναν εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες, σεξουαλικές πράξεις, ήτοι χτυπήματα με συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser gun), ξύρισμα κεφαλής, γιαούρτωμα, υπονοούμενες πράξεις πεοθηλασμού έναντι αμοιβής, σε βάρος δύο νεαρών ατόμων με εξασθενημένη την διάνοια (ενός άνδρα και μίας γυναίκας), και την μετάδοση αυτών σε πραγματικό χρόνο, μέσω προσωπικού του λογαριασμού στην ιστοσελίδα «YouTube».

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο 42χρονος είχε συλληφθεί μαζί με μία γυναίκα για καλλιέργεια κάνναβης και πώληση των παραγόμενων ποσοτήτων. Είχε αφεθεί ελεύθερος και το πρωί του Σαββάτου συνελήφθη ξανά καθώς επί 2,5 ώρες μετέδιδε ζωντανά την κακοποίηση των δύο ατόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη

Σύρος: Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια σχολείου – Μαθητής πήγε στο νοσοκομείο (εικόνες)

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η δίκη