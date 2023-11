Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχεράνη: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έφτασε σε τέτοια επίπεδα που οι Αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τα σχολεία.

Μαθητές σχολείων και ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι στην Τεχεράνη κλήθηκαν να μείνουν στο σπίτι αύριο Τετάρτη λόγω της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επηρεάζει και άλλες πόλεις του Ιράν.

Η κυβέρνηση «αποφάσισε ότι τα μαθήματα θα γίνουν αύριο με τηλεκπαίδευση για τα δημοτικά σχολεία στην επαρχία της Τεχεράνης», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο το όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της ρύπανσης.

Το πρακτορείο κάλεσε επίσης «το ένα τρίτο των υπαλλήλων των κυβερνητικών υπηρεσιών» να «τηλεργαστούν την Τετάρτη».

Η πρωτεύουσα, η οποία έχει σχεδόν εννέα εκατομμύρια κατοίκους, έχει τυλιχθεί σε ένα γκρίζο σύννεφο εδώ και αρκετές ημέρες.

Αυτή η κατάσταση δεν είναι σπάνια. Κάθε χρόνο, μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση κορυφώνεται σε αυτή την πόλη που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.400-1.800 μέτρων, λόγω του φαινομένου που είναι γνωστό ως «θερμική αντιστροφή»: ο κρύος αέρας σε υψόμετρο εμποδίζει τον ζεστό και μολυσμένο αέρα να απελευθερωθεί.

Η ρύπανση επηρεάζει επίσης άλλες μεγάλες ιρανικές πόλεις, όπως η Μασχάντ, η Ισφαχάν (κεντρικά) και η Αχβάζ (νοτιοδυτικά).

Οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία χθες Τρίτη σε τρεις πόλεις στην επαρχία Χουζεστάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Αχβάζ, και στο Ισφαχάν, σύμφωνα με το Irna.

Ο Ιρανικός Μετεωρολογικός Οργανισμός προέβλεψε ότι η «συσσώρευση ρύπων» θα συνεχίσει να επηρεάζει την Τεχεράνη μέχρι την Πέμπτη.

Τα τελευταία χρόνια, οι ιρανικές αρχές έκλεισαν επανειλημμένα τα σχολεία στην πρωτεύουσα, ιδίως το 2019, όταν παρέμειναν κλειστά για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί τον πρόωρο θάνατο περίπου 40.000 ανθρώπων ετησίως σε όλη τη χώρα.

Μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέφερε τα βαρέα οχήματα, τις μοτοσυκλέτες, τα διυλιστήρια και τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ως τις κύριες αιτίες της ρύπανσης.

