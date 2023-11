Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Ζήτηση μαμούθ στην δημόσια προσφορά του ΤΧΣ

Πληροφορίες για ισχυρό ενδιαφέρον από μακροπρόθεσμους ξένους επενδυτές για το 20+2% που διαθέτει το ΤΧΣ.

Λίγα λεπτά χρειάστηκαν ώστε να καλυφθεί πλήρως το βιβλίο για τη διάθεση του 20+2% του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα καθώς σχεδόν άμεσα οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα δε με πηγές της αγοράς οι προσφορές την πρώτη από τις τρεις ημέρες δείχνουν υπερκάλυψη κατά πέντε φορές.

Η προετοιμασία

Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε από το premarketing. Ασφαλείς πληροφορίες του αναφέρουν ότι στις επαφές με τους ξένους επενδυτές υπήρξε σημαντικό έμπρακτο ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών από μακροχρόνιου χαρακτήρα επενδυτές όπως η Capital Group, η Fidelity κ.ά., ενώ δεν προκρίθηκε η τοποθέτηση cornerstone επενδυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ληφθεί αποφάσεις ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι να έχουν προτεραιότητα στην κατανομή.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας εκτιμούν ότι ποσοστό άνω του 50% του accelerated book building αναμένεται να καλυφθεί από long term επενδυτικά κεφάλαια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πριν καν ανοίξει η διαδικασία, η συνολική ζήτηση (σ.σ. μη δεσμευτικές προσφορές) ανεξαρτήτως τιμής (και κάτω από το κατώτατο όριο του εύρους) άγγιξε τα 4 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο, βέβαια, παραμένει και αφορά στο ύψος του discount με το οποίο θα γίνει η πώληση των μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές θα διατεθούν με εύρος τιμής από 5 έως 5,44 ευρώ, με το ανώτατο σημείο του εύρους να ισοδυναμεί με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής και το χαμηλό (5 ευρώ) με discount της τάξης του 8% έναντι του κλεισίματος της Παρασκευής.

Retail: Θα πάρει το 3% συν το 1,99%

Η διαδικασία τόσο εκτός όσο και εντός των συνόρων ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις 10:00 και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου το απόγευμα. Στην Ελλάδα, μέσω Δημόσιας Προσφοράς θα διατεθεί το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Tράπεζας.

Εφόσον υπάρξει αυξημένη ζήτηση στην ελληνική αγορά, κατά πάσα πιθανότητα, το ποσοστό θα φθάσει στο 4,99%, απορροφώντας το επιπλέον 1,99% που δύναται να διατεθεί όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρή ζήτηση καταγράφεται και για τη Δημόσια Πρόταση στην ελληνική αγορά, τόσο από retail επενδυτές όσο και από family offices.

Το ποσοστό του ΤΧΣ

Με την πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ +5,80%, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα με ποσοστό 18,39%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή που θα πραγματοποιήσει το Ταμείο εντός του 2023, καθώς η πώληση ποσοστού της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία το Ταμείο κατέχει το 27% των μετοχών, θα γίνει αμέσως μετά την ανακοίνωση την αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2023, στις αρχές Μαρτίου του 2024.

