Αθήνα: Είχε κάνει το σπίτι του “αποθήκη” ναρκωτικών (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι Αρχές. Τα ευρήματα στο σπίι του.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Δευτέρα το απόγευμα στην Αθήνα, 43χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, τον εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα σε σπίτι που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

9 κιλά και 835 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

823 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

το χρηματικό ποσό των 870 ευρώ

δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

