Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Εκτελεστικό Γραφείο: Χωρίς την Αχτσιόγλου η συνεδρίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη συνεδρίαση, απουσία της Έφης Ατχσιόγλου, η οποία είχε ενημερώσει την ηγεσία της Κουμουνδούρου ότι δεν θα συμμετέχει.

-

Συνεδρίασε το απόγευμα της Τετάρτης το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Στη συνεδρίαση μετείχαν ex officio ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Σωκράτης Φάμελλος, οι γραμματείς Ράνια Σβίγκου και Γιώργος Βασιλειάδης, η εκπρόσωπος Τύπου Δώρα Αυγέρη, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Θεοδώρα Τζάκρη, και τρία μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Έφη Αχτσιόγλου, η Ρένα Δούρου και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στη σημερινή συνεδρίαση δεν μετείχε η Έφη Αχτσιόγλου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Για την απουσία της είχε ενημερωθεί η ηγεσία του κόμματος.

Είναι η δεύτερη συνεδρίαση για το Εκτελεστικό Γραφείο υπό τον Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, "Κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου έγινε ενημέρωση για την κατατεθείσα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα-έγκλημα των Τεμπών, με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, να εκφράζει την αποφασιστικότητα του για την απρόσκοπτη και πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών! Ο Στέφανος Κασσελάκης επέμεινε στην ανάγκη για ενότητα και συσπείρωση, σε αυτή την δύσκολη για το κόμμα συγκυρία, επαναλαμβάνοντας ότι «σταθερά τείνει χείρα φιλίας». Τόνισε δε την ανάγκη ενός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, που θα συνεχίσει να εκφράζει τη λαϊκή βούληση και εντολή.

Επίσης, έγινε εκτενής συζήτηση για τον σχεδιασμό του κόμματος για τα αναπτυξιακά-θεματικά συνέδρια, στο πλαίσιο της απόφασης της ΚΕ".





Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Μήνυση κατά Νετανιάχου για γενοκτονία

Καλάβρυτα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαϊα και Κορινθία

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι