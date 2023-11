Οικονομία

Λαθραία καύσιμα: Τελωνειακός και Λιμενικός εξαπατούσαν το Δημόσιο (εικόνες)

Η λεία - "μαμούθ" εις βάρος του δημοσίου και ο τρόπος δράσης των πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων.

Για την αποδόμηση των εγκληματικών ομάδων, πραγματοποιήθηκε χθες, 14 Νοεμβρίου 2023, σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Καβάλα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, συνελήφθησαν -17- μέλη, μεταξύ των οποίων τελωνειακός και λιμενικός υπάλληλος.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 57 άτομα, τα οποία συνέδραμαν περιστασιακά ή επωφελούνταν από τη δράση των εγκληματικών ομάδων.

Κατηγορούνται για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και την προστασία των αρχαιοτήτων καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση τους

Η δράση των εγκληματικών ομάδων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη προανακριτική και οικονομική έρευνα, κατόπιν συλλογής και συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, με τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών.

Ειδικότερα, προέκυψε η συγκρότηση και λειτουργία δύο δομημένων εγκληματικών ομάδων, με διαρκή δράση, οι οποίες τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2023 εμφαίνονταν να λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με κοινό όμως πεδίο δράσης, τις παράνομες επιστροφές φόρου καυσίμων ή την πώληση λαθραίων καυσίμων.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός τους απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επαγγελματική ενασχόληση ορισμένου αριθμού μελών τους, με την αλιεία, ως βασική επαγγελματική τους δραστηριότητα. Προς τούτο, οι οργανώσεις αποτελούνταν -κατά περίπτωση- από ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας και ιδιοκτήτες/υπεύθυνους λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας κατόρθωναν να βεβαιωθεί ψευδώς ο ανεφοδιασμός με καύσιμα, σε σκάφη παράκτιας αλιείας συμφερόντων τους, χρησιμοποιώντας εικονικά φορολογικά στοιχεία αγοράς καυσίμων τα οποία προμηθεύονταν από ιδιοκτήτες-υπεύθυνους πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες των σκαφών γίνονταν δικαιούχοι είσπραξης χρηματικών ποσών από την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμου ενώ οι πρατηριούχοι δεν απέδιδαν -κατά περίπτωση- το προβλεπόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Καθοριστική συμβολή στην παράνομη δραστηριότητα είχαν οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν κατά περίπτωση αρμόδιοι για τον έλεγχο του ανεφοδιασμού των σκαφών παράκτιας αλιείας με αφορολόγητα καύσιμα και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την αλιευτική δραστηριότητα, αλλά και ο έλεγχος του Ημερολογίου Γέφυρας σκαφών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, με ενέργειες ή παραλείψεις, διευκόλυναν τη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, λαμβάνοντας αθέμιτα ωφελήματα και συγκεκριμένα ο τελωνειακός λάμβανε έως και -1.000- ευρώ ενώ ο λιμενικός από -30- έως -100- ευρώ.

Μετά την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν, κατά περίπτωση, στην επανειλημμένη και κατ’ επάγγελμα αποθήκευση και διάθεση λαθραίων καυσίμων σε δίκτυο πελατών τους.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η ζημία του ελληνικού Δημοσίου τόσο από την παράνομη επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων όσο και από τη μη απόδοση Φ.Π.Α., εκτιμάται τουλάχιστον περί τα -175.000- ευρώ, ενώ το σύνολο του χρηματικού ποσού που καρπώθηκαν τα μέλη από τις επιστροφές του Ε.Φ.Κ. υπερβαίνει τα -340.000- ευρώ.

Μάλιστα, η έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρεται ότι από τους εμπλεκόμενους πρατηριούχους ανέρχεται σε -260.000- ευρώ, ενώ η επανειλημμένη και κατ’ επάγγελμα αποθήκευση και διάθεση λαθραίων καυσίμων υπερβαίνει τους -25- τόνους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και σε έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• -53.214- ευρώ,

• ποσότητες καυσίμων,

• -37,12- γραμμάρια κάνναβης

• -8- όπλα και πλήθος φυσιγγίων,

• -3- οχήματα,

• ατζέντες – τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,

• σπρέι πιπεριού,

• σιδερογροθιά,

• πλήθος φορητών δεξαμενών και δοχείων αποθήκευσης καυσίμων,

• 2 καταγραφικά μηχανήματα και

• 2 πιστωτικές κάρτες αλιευτικών σκαφών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

