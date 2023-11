Πολιτική

Βουλή: Τα Τέμπη, οι Επιτροπές και οι κόντρες (βίντεο)

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε όταν η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική Επιτροπή σχετικά με την σιδηροδρομική τραγωδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά 4 υπουργών.

Της Όλγας Παναγιωτίδου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή, όταν ο Μάκης Βορίδης ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, για την τραγωδία των Τεμπών.

Η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τακτικισμούς και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών, τόνισε ο Μάκης Βορίδης, απορρίπτοντας τις προτάσεις για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.

«Θα την απορρίψουμε, γιατί δεν συντρέχουν ποινικές ευθύνες... Δικηγορώ 35 χρόνια και θα ξεχάσω τα λίγα νομικά που ξέρω, δεν ήξερα ότι τελούνται και αποδίδονται ευθύνες για ανθρωποκτονίες μέσω απόδοσης οικονομικών αδικημάτων, ανθρωποκτονίες με παραβάσεις καθήκοντος και απιστίες δεν γίνονται...». είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έστρεψε τα πυρά του προς τα κυβερνητικά έδρανα, λέγοντας ότι ο Μάκης Βορίδης «έβγαλε ετυμηγορία, είπε δεν θα συνηγορήσουν σε προανακριτική, ότι δεν θα συναινέσουν στο κακούργημα του Κώστα Καραμανλή... Είστε ένα δυστύχημα της Δημοκρατίας, κ. Βορίδη».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι όσα είπε ο κ. Βορίδης είναι «αποκαλυπτικά, διότι δεν θέλουν Προανακριτική για να καλύψουν τον Κώστα Καραμανλή», ενώ απευθυνόμενος στο ΚΚΕ είπε «Αποσύρετε την πρόταση σας για Εξεταστική Επιτροπή και πάμε απευθείας σε Προανακριτική για τα πρόσωπα», λέγοντας ακόμη ότι η πρόταση του ΚΚΕ είναι για «φιλολογικό τσάι».

Ο Δημήτρης Μάντζος είπε ότι «η ΝΔ πιάνεται από την σανίδα σωτηρίας του ΚΚΕ», με τον Θανάση Παφίλη να απαντά ότι «δεν έχουμε φάει λωτούς. Εσείς δεν είστε σανίδα σωτηρίας, αλλά υπερωκεάνιο σωτηρίας της ΝΔ. Σαν τα κοκόρια κάνετε που σας πατάνε στο σβέρκο».

Τον διέκοψε η Ευαγγελία Λιακούλη που του φώναξε «Τα ονοματεπώνυμα, Θανάση», με τον κ. Παφίλη να αποκρίνεται «είναι και τα δικά σας ονόματα μέσα, ντροπή σας».

«Από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί το έγκλημα», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ καταγγελτικό ήταν το ύφος των παρεμβάσεων και των αρχηγών ή εκπροσώπων των μικρότερων κομμάτων.

Όλα τα κόμματα, πλην του ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίζουν την πρόταση του ΚΚΕ.





Το απόγευμα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τη δική του πρόταση συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής για την σύμβαση «717», ξεκινώντας την έρευνα από την περίοδο Χρυσοχοΐδη, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά τεσσάρων πρώην υπουργών: του Κώστα Καραμανλή για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος και των Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Κωστή Χατζηδάκη και Χρήστου Σπίρτζη για παράβαση καθήκοντος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Εν τω μεταξύ, στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ στο Κουλούρι Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας, πραγματογνώμονες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αναζητούν DNA της αγνοούμενης επιβάτιδας και τμήματα σορών άλλων θυμάτων, ώστε να γίνει συμπληρωματική ταυτοποίηση.