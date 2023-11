Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Σύμφωνα με την σύζυγο του ασθενούς – θύματος τροχαίου – οι πόνοι του κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, ήταν αφόρητοι.

-

Τραγική είναι η κατάσταση που δημιουργείται στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων με τις λίστες ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν να μακραίνουν όλο και περισσότερο.

Ωστόσο, αυτό που συνέβη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη, ξεπερνά κάθε φαντασία. Σύμφωνα με μαρτυρία συζύγου ασθενή ο άνδρας της υποβλήθηκε σε χειρουργείο στον καρπό του με τοπική αναισθησία έναντι ολικής γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος αναισθησιολόγος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας 58χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο πριν από δέκα ημέρες και έπρεπε να χειρουργηθεί στον καρπό, ο οποίος είχε σχεδόν διαμελιστεί. Για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του τοποθετήθηκε γύψος αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Έπειτα από δέκα ημέρες αναμονής στο νοσοκομείο με πόνους στο χέρι και αφού περίμεναν μέρα με την ημέρα ο ίδιος και η σύζυγός του που τον συνοδεύει να μπει στο χειρουργείο, αποφασίστηκε να γίνει η επέμβαση αλλά με τοπική αναισθησία επειδή η αναισθησιολόγος χρειάστηκε σε άλλο περιστατικό.

Όπως περιγράφει η σύζυγός του, οι πόνοι του ασθενούς ήταν αφόρητοι.

