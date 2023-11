Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Επεισόδια και συλλήψεις για την θανατηφόρα καταδίωξη στη Βοιωτία

Ρομά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πέταξαν μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον της ΕΛ.ΑΣ.. Η λεωφόρος ΝΑΤΟ έμεινε κλειστή για περίπου 4 ώρες.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια που ξέσπασαν χθες το βράδυ της Τετάρτης (15/11) στον Ασπρόπυργο για τον θάνατο του 17χρονου, που έπεσε νεκρός όταν πυροβολήθηκε από αστυνομικό, ύστερα από καταδίωξη, στη Βοιωτία.

Οι Ρομά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πέταξαν μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον της ΕΛ.ΑΣ.. Η λεωφόρος ΝΑΤΟ έμεινε κλειστή για περίπου 4 ώρες, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 02:00 τα ξημερώματα, οπότε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Επιθέσεις με πέτρες σημειώθηκαν εναντίον αστυνομικών και στην συμβολή των οδών Λιοσίων και Μόρνου στο Μενίδι, ενώ νωρίτερα είχε κλείσει προσωρινά και η λεωφόρος Μεσογείων εξαιτίας φωτιών που άναψαν Ρομά.

Πηγή: thriassio.gr

