Κρήτη: Παραολυμπιονίκης κολύμπησε όλη τη βόρεια ακτογραμμή σε 7 μέρες (βίντεο)

Μια μεγαλειώδης προσωπική προσπάθεια ενός αθλητή που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για όλους μας, στο "Καλημέρα Ελλάδα" και το Γιώργο Παπαδάκη.

Έναν εντυπωσιακό προσωπικό άθλο πέτυχε πριν από λίγες μέρες ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης. Συγκεκριμένα ο μεγάλος αθλητής ξεκίνησε από τα Χανιά, διένυσε συνολική απόσταση 250 χιλιομέτρων στο νερό, κάλυψε το σύνολο σχεδόν της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης και μέσα σε 7 ημέρες έφτασε στη Σητεία εν μέσω πανηγυρισμών και χειροκροτημάτων.

Για ένα προσωπικό στοίχημα που έπρεπε να κερδίσει μεταφέροντας το μήνυμα της θέλησης και της πίστης στη δύναμη του εαυτού μας, ρίχνοντας τα τείχη που ορθώνονται καθημερινά, έκανε λόγο ο μεγάλος αθλητής της κολύμβησης, μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη, αφού ευχαρίστησε το ιδιωτικό θεραπευτήριο Metropolitan General, το μεγάλο χορηγό της προσπάθειάς του.

«Όσοι λένε ότι κάτι δε γίνεται, παρακαλούνται να σταματήσουν διότι διακόπτουν εκείνους που το προσπαθούν», ανέφερε αστειευόμενος ο Χρήστος Ταϊγανίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν οι εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες και η σταδιακή σωματική του καταπόνηση.

Εξάλλου ανέφερε: «Αν έχουμε θέληση, μπορούμε τα πάντα. Όσοι νέοι εγκαταλείπετε τη ζωή έχω να σας πω το εξής: δεν έπρεπε να σταματήσετε να ονειρεύεστε. Ο δρόμος της ζωής είναι δύσκολος, ανηφορικός και γεμάτος προβλήματα. Όμως είναι ο μόνος άξιος και αξιοπρεπής. Αν επιτραπεί να πέσεις τέσσερις φορές, πρέπει να σηκωθείς άλλες πέντε. Ο μόνος δρόμος είναι η πίστη στο Θεό και στον εαυτό μας».

Δείτε την εμπνευστική τοποθέτηση του μεγάλου αθλητή:

