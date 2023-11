Πολιτική

Μητσοτάκης: Έρχεται νέο έκτακτο επίδομα σε ευάλωτους (εικόνες)

Τι είπε σχεδόν για όλους τους τομείς της άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός στην αναλυτική του συνέντευξη.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3», και το δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

«Το κυκλοφοριακό στην Αθήνα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί και δεν έχουμε εύκολες λύσεις. Υπάρχουν μακροχρόνιες παρεμβάσεις όπως η γραμμή 4 του Μετρό. Αυτή τη στιγμή εστιάζω την προσοχή μου σε νέα πολιτική, λωρίδες που επιτηρούνται αυστηρά για λεωφορεία που θα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Να θυμίσω ότι μέχρι τέλος του α' τριμήνου του 2024 θα παραλάβουμε τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα σκεφτούμε σε ποιες γραμμές θα τα τοποθετήσουμε. Τα ΚΤΕΛ έχουν αναλάβει ένα μέρος των μεταφορών περιαστικά της Αθήνας. Και τέλος έμφαση στο ποδήλατο. Θέλουμε να φτιάξουμε ποδηλατόδρομους στην Αθήνα στοχευμένα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3 για το κυκλοφοριακό. «Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο μπορούμε να έχουμε ορατά αποτελέσματα», σημείωσε.

Για την τοποθέτηση καμερών είπε ότι θα μπουν. «Ο προγραμματισμός είναι για 700 στο κέντρο της Αθήνας», ανέφερε και σημείωσε «ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για τη ρύθμιση των φαναριών».

Ενόψει της συνάντησής του με το νέο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «δεν συναποφασίζουμε και το μετρό θα προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί». «Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη Βασιλίσσης Όλγας, είναι έργο που δρομολογείται ήδη. Ό,τι πεζοδρομείται δεν ξεπεζοδρομείται. Θεωρώ αδύνατο η Βασιλίσσης Όλγας να ξανανοίξει για τα αυτοκίνητα και θεωρώ ότι είναι και λάθος. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι να κάνουμε τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επένδυση στα μέσα μεταφοράς», πρόσθεσε.

Για την οικονομία και την ακρίβεια ο πρωθυπουργός είπε ότι όλη η προσπάθεια στο ράφι κατατείνει να έχουμε δεσμευτικές μειώσεις τιμών για ένα εξάμηνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι «μπορούμε να διαθέσουμε επιπλέον 350 εκατ. ευρώ για να στηρίξουμε αδύναμους συμπολίτες μας. Ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης το Δεκέμβριο σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, στους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου. Θα ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία με 250 ευρώ στους δικαιούχους ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ. Θα στηρίξουμε τους συμπολίτες μας με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και τέλος θα ενισχύσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους με 150 ευρώ παραπάνω. Όταν η οικονομία πηγαίνει καλά έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Τα μέτρα θα εξειδικεύσει ο κ. Χατζηδάκης».

Ο πρωθυπουργός σε ό,τι αφορά το δημογραφικό ανέφερε ότι είναι σύνθετο ζήτημα και αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. «Έχουμε αλλάξει τον προσανατολισμό μας και δίνουμε περισσότερη στήριξη σε οικογένειες με παιδιά. Κάνουμε το αυτονόητο το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν και δεν αρκεί», σημείωσε.

«Κάποιος, ο οποίος φοροδιαφεύγει ζημιώνει διπλά το κράτος. Γιατί δεν πληρώνει τους φόρους του και παίρνει επιδόματα που δεν δικαιούται», ανέφερε σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. «Γι' αυτό και προχωρούμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση που δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχα πει προεκλογικά ότι βεβαίως να καταργήσουμε το τέλος του επιτηδεύματος αλλά με την προϋπόθεση ότι θα περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Για όλα είχα μιλήσει πολύ αναλυτικά. Η προσπάθεια που κάνουμε για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι εξαιρετικά σύνθετη. Δεν αφορά μόνο τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Η ΑΑΔΕ έχει δείξει αποτελέσματα για να πιάσουμε τα "μεγάλα ψάρια". Έχουμε προοδευτική φορολόγηση την οποία υπερασπίζομαι. Έχουμε μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση και για τα νοικοκυριά και για ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις. Δεν θα κάνουμε πίσω στο νομοσχέδιο. Ο πυρήνας του δεν πρόκειται να αλλάξει», συνέχισε.

«Αυτές οι συζητήσεις για το flat tax είναι ξεπερασμένες. Πιστεύω στην προοδευτική φορολόγηση και πιστεύω ότι αυτός ο οποίος κερδίζει περισσότερα χρήματα πρέπει να φορολογείται από έναν υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Μειώσαμε τη φορολόγηση στις επιχειρήσεις και αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό παραπάνω από αυτό που εισηγούνταν ειδικοί. Όσο η ανεργία μειώνεται τόσο η αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου θα αυξάνεται και οι μισθοί θα βελτιώνονται», συμπλήρωσε.

«Γιατί να ασκείς για πολλά χρόνια ένα επάγγελμα όταν βγάζεις για πολλά χρόνια λιγότερα από τον κατώτατο μισθό; Κάνουμε μία παρέμβαση η οποία είναι ουσιαστική αλλά όχι τόσο δραστική. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα την οποία ξέρουμε. Ούτε θεωρώ ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φοροφυγάδες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «είμαστε κάθετοι για να ελέγχουμε τη λειτουργία της αγοράς» και αναφέρθηκε στα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί. «Βεβαίως καταβάλλονται. Τα μισά έχουν ήδη καταβληθεί. Και δεν είναι μόνο το πρόστιμο, είναι και η δημοσιοποίηση. Μετά την επιβολή του προστίμου ως δια μαγείας οι τιμές προσαρμόζονται. Θέλουμε την αγορά να λειτουργεί αλλά δεν θα βγάλουν κάποιοι στην πλάτη του καταναλωτή χρήματα που δεν δικαιολογούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά το «ψηφιακό συμβόλαιο» και τις αντιδράσεις των συμβολαιογράφων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις είναι υπερβολικές» και «είμαστε σε καλό δρόμο να λυθούν οι παρεξηγήσεις». Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η εντολή που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι εντολή μεταρρυθμίσεων. «Έχουμε ένα πολύ τολμηρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θέλω να υλοποιήσω με μεγάλη ταχύτητα. Το 41% καθόρισε τους εκλογικούς συσχετισμούς αλλά για μένα το κοντέρ έχει μηδενίσει. Ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων υπάρχει απόλυτη προσήλωση στο στόχο. Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι σημαντικότατη, θα εφαρμοστεί από 1.1.2024. Η μεταρρύθμιση στο δημόσιο, σημαντικό να επιβραβεύουμε τους υπαλλήλους ανάλογα με την απόδοσή τους», σημείωσε.

«Η διαχείριση των οικονομικών της υγείας είναι μεγάλη πρόκληση και μας ενδιαφέρει να έχουμε ενιαία στοιχεία. Όταν συζητάμε πως θα στηρίξουμε τους γιατρούς του ΕΣΥ και να εξοικονομήσουμε περισσότερους πόρους για την υγεία, πρέπει να μην κάνουμε σπατάλες. Σημαντική παρέμβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θυμάστε την παρέμβαση στο ΕΚΑΒ. Ευτυχώς τους τελευταίους δύο μήνες δεν έχω ακούσει ζητήματα με το ΕΚΑΒ. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει για τα εγκεφαλικά είναι σημαντική μεταρρύθμιση», απάντησε μεταξύ άλλων μετά από σχετική ερώτηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προσλήψεις που έχουν γίνει στο χώρο της υγείας αλλά και στο γεγονός ότι κορυφαίοι γιατροί επιστρέφουν από το εξωτερικό. «Είμαστε καλύτερα από εκεί που ήμασταν. Δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε αλλά θα φτάσουμε ανάλογα με την απόδοση της οικονομίας, τις δημοσιονομικές αντοχές και τις προτεραιότητες», είπε για το ύψος των μισθών.

Για το εκλογικό σύστημα των ευρωεκλογών δήλωσε : «Λίγη υπομονή. Έξι μήνες πριν τις εκλογές θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα».

Σε ότι αφορά το θέμα της στέγης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πριν από 3 χρόνια δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση και τώρα που η οικονομία πάει καλύτερα την κάνουμε. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Στέγη μου» και σημείωσε ότι έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα και έχει σημασία τι κίνητρα θα δοθούν στους ιδιοκτήτες να τα επισκευάσουν και να τα ανοίξουν. «Τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά. Πώς θα βάλουμε περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά. Πώς χρησιμοποιούμε μέχρι και το εργαλείο της golden visa. Ουσιαστικά έχει εξαντλήσει τη χρησιμότητά της. Τι κάνουμε με το Airbnb. Αν χρειαστεί να κάνουμε κι άλλες παρεμβάσεις είμαι διατεθειμένος να τις συζητήσω. Έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο το οποίο πιστεύω θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι σε μια εποχή μεγάλων καταστροφών δεν μπορεί το κράτος μόνο του να επωμίζεται όλο το κόστος αποκατάστασης και πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά της ιδιωτικής ασφάλισης. «Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ είναι ένα μέτρο. Θα ακολουθήσουν κι άλλα βήματα», ανέφερε.

Για τη Θεσσαλία είπε ότι «πρέπει να υποστηρίξουμε αφενός τους ανθρώπους που έπαθαν μια μεγάλη καταστροφή και έχουμε κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα». Είπε επίσης ότι έχουμε ζήτημα με τα έργα υποδομών και υπενθύμισε ότι την επόμενη Τετάρτη θα συζητηθούν όλα στη Βουλή. «Το μέγαλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του νερού. Θα δούμε αποτελέσματα σε ορίζοντα τετραετίας. Δεν είναι μόνο οι πλημμύρες. Δεν έχουμε αρκετό νερό για άδρευση στη Θεσσαλία», σημείωσε.

Για τα Τέμπη και τη συζήτηση στη βουλή είπε πως «ό,τι και να κάνουμε κατηγορούμαστε για συγκάλυψη, ναι στην εξεταστική συγκάλυψη, όχι στην εξεταστική συγκάλυψη». «Είναι μεγάλο άλμα να πεις ότι επειδή δεν έγινε κάτι καλά στην "717" υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Αν δεν είχε γίνει το δυστύχημα θα γινόταν αυτή η προκαταρκτική; Εμείς είπαμε ναι στην εξεταστική. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για μένα όταν επισκέφτηκα το σημείο. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ», πρόσθεσε.

Για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε δεν συζητάμε εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία. «κάνουμε μια προσπάθεια να αφήσουμε πίσω μας μια δύσκολη εποχή. Πιστεύω ότι και το Ανώτατο Συμβούλιο στην Αθήνα μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε πάνω σε θετική ατζέντα. Αν διαφωνήσουμε στο θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών δεν πρέπει αυτή η διαφωνία να μας οδηγεί στα άκρα. Θα κάνουμε το Ανώτατο Συμβούλιο και θα είναι ένα ακόμα βήμα σε μια προσπάθεια. Έχω λόγο να είμαι πιο αισιόδοξος», ανέφερε.

Για τη στάση του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ερντογάν υπέρ της Χαμάς, ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι μεγάλη διαφωνία. «Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Θα αγωνιστούμε να παίξουμε ρόλο για περισσότερους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και ανθρωπιστικές παύσεις. Και για την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτόν τον ρόλο θα προσπαθήσουμε να τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε.

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Κασσελάκη είπε ότι έχει δώσει υπόσχεση στον εαυτό του να μη μιλάει για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. «Ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που συμβαίνει. Τώρα που έφυγε η προοπτική εξουσίας ανακαλύφθηκαν όλες οι παθογένειες ενός μορφώματος του οποίου ουσιαστικά ο μόνος λόγος ύπαρξης ήταν η εξουσία», σημείωσε

Για την πρόσκληση του κ. Κασσελάκη να πάνε μαζί σε λαϊκή αγορά ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ωραία είναι όλα αυτά. Η πολιτική ζωή της χώρας δεν ξεκίνησε με την άφιξη του κ. Κασσελάκη τον οποίο σέβομαι και τιμώ. Είκοσι χρόνια πηγαίνω στους πολίτες , συνομιλώ, συζητώ, ακούω κριτική. Δεν είναι κάτι καινούργιο να πηγαίνουμε. Τα κάνουμε αυτά τα πράγματα όλοι μας από τότε που μπήκαμε στα κοινά».

Επίσης δήλωσε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει στην αντιπολίτευση πως θα ασκήσει τα καθήκοντά της και τόνισε πως οι πολίτες δεν θέλουν τοξικότητα αλλά συγκεκριμένες προτάσεις. «Για παράδειγμα εμείς κάνουμε μία πρόταση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ποια είναι η αντιπρόταση; Μέχρι στιγμής στο επίπεδο των τεκμηριωμένων προτάσεων η αντιπολίτευση συνολικά πάσχει και ίσως αυτό εξηγεί το γεγονός ότι η ΝΔ έχει καταφέρει να πετύχει αυτά τα εκλογικά ποσοστά γιατί είναι η μόνη που μιλά για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και προσπαθεί να τα λύσει», υπογράμμισε.

Τέλος αναφερόμενος στην αυριανή επέτειο του Πολυτεχνείου δήλωσε πως είναι πολύ σημαντική. «Πενήντα χρόνια και του χρόνου θα είναι 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είναι ευκαιρία για ουσιαστικό αναστοχασμό για το τί έχουμε πετύχει, ποιες είναι οι αδυναμίες και πώς θα κάνουμε τη Δημοκρατία μας πιο ισχυρή, πιο ποιοτική, πιο συμπεριληπτική για όλους», επισήμανε.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σχετικά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η κυβέρνηση ακολουθεί την παλιά και πολύ γνωστή στον λαό τακτική: τα αρπάζει από τα λαϊκά στρώματα, τους φτωχούς - όπως ετοιμάζεται να κάνει και με το νέο νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών – και πετάει μερικά χριστουγεννιάτικα ψίχουλα στους φτωχότερους, την ώρα που ο μεγάλος πλούτος μένει φυσικά στο απυρόβλητο.

Πρόκειται για την ίδια ακριβώς τακτική που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον από το 2010 και μετά, συμβάλλοντας στη δημιουργία των “ματωμένων” πλεονασμάτων και των “μαξιλαριών” για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης."

