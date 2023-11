Οικονομία

Κρήτη: Γνωστός επιχειρηματίας κατηγορείται για τοκογλυφία και εκβιασμό

Οι δανειζόμενοι υπέγραφαν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο προβλεπόταν «ποινή» με εξωφρενικό τόκο σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής του δανείου.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού σε έναν 40χρονο επιχειρηματία από τις Μοίρες, σε βάρος του οποίου υπάρχουν καταγγελίες για υποθέσεις εκβίασης. Ο γνωστός επιχειρηματίας καταγγέλλεται ότι δάνειζε χρήματα σε ντόπιους και αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, οι δανειζόμενοι φέρονται να υπέγραφαν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ με βάση όσα καταγγέλλονται σε βάρος του, όταν καθυστερούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο, υπήρχε "ποινή", με τον 40χρονο να επιβάλλει στον ήδη μεγάλο τόκο (πολύ μεγαλύτερο από τον νόμιμο) και έξτρα τόκο.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 ή 5 περιπτώσεις, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθετα όσα του αποδίδονται.

