ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης σε μητέρα 6χρονου που πυροβόλησε τη δασκάλα του

Η μητέρα 6χρονου μαθητή που είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά τη δασκάλα του σε σχολείο σε ανατολική πολιτεία των ΗΠΑ, καταδικάστηκε χθες, Τετάρτη, σε φυλάκιση 21 μηνών.

Ο γιος της είχε φέρει στις 6 Ιανουαρίου όπλο στο σχολείο του στην Βιρτζίνια και είχε πυροβολήσει την δασκάλα του. Αυτή τραυματίστηκε στο χέρι και το στήθος και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες.

Η 26χρονη μητέρα του μαθητή, η Ντέιζα Τέιλορ, στην οποία ανήκε το όπλο, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εννέα μηνών από δικαστήριο της περιφέρειας του Νιούπορτ Νιουζ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούνιο η Τέιλορ είχε ομολογήσει την ενοχή της για την απόκτηση παράνομα πυροβόλου όπλου και για ψευδή δήλωση στο κυβερνητικό έντυπο που ήταν υποχρεωμένη να συμπληρώσει για να αγοράσει το όπλο.

Η Τέιλορ δήλωνε σε αυτό το έντυπο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των όπλων, του καπνού και των εκρηκτικών (ATF), ότι δεν καταναλώνει παράνομες ναρκωτικές ουσίες, κάτι το οποίο ήταν ψευδές.

Οι εισαγγελείς την κατηγορούν επίσης, σε διαδικασία που διεξάγεται σε πολιτειακό επίπεδο στην Βιρτζίνια, για σοβαρή αμέλεια απέναντι σε ανήλικο.

Έπειτα από αριθμό θανάσιμων περιστατικών με πυροβόλα όπλα, στα οποία εμπλέκονται παιδιά, αυξάνονται οι πιέσεις στις ΗΠΑ για την τιμωρία των γονιών που επιτρέπουν, συχνά από αμέλεια, την πρόσβαση στα όπλα αυτά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πατέρας νεαρού από το Ιλινόι, στις ανατολικές ΗΠΑ, που κατηγορείται ότι σκότωσε 7 ανθρώπους το 2022 σε παρέλαση για την εθνική εορτή, παραδέχθηκε την ενοχή του για "απερίσκεπτη συμπεριφορά" επειδή βοήθησε τον γιο του, όταν αυτός ήταν 19 ετών, να αποκτήσει το όπλο που χρησιμοποίησε στο φονικό.

Οι γονείς ενός 15χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε 4 ανθρώπους σε λύκειο της κομητείας Όκλαντ, στο Μίσιγκαν, τον Νοέμβριο 2021 κατηγορήθηκαν ότι αγόρασαν όπλο στον γιο τους μολονότι γνώριζαν στοιχεία που επέτρεπαν να φανεί ότι αποτελούσε απειλή.

