Μητσοτάκης - Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων στο επίκεντρο της συνάντησης

Τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων, που συναντήθηκαν στο Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, σε θετικό κλίμα, με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Δούκα για την εκλογή του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας δημοτικής αρχής, και ζητήματα όπου η κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν να συνεργαστούν προς όφελος των δημοτών και των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Χθες, ο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον νυν και επανεκλεγέντα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της Περιφέρειας και η πορεία των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τζιτζικώστα για την επανεκλογή του και επισήμανε ότι η κυβέρνηση πάντα συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. «Περάσαμε από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και τώρα στην παράδοση» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

