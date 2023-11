Life

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενάντια στη Βία και στην Κακοποίηση των Παιδιών

Τι αναφέρει ο Οργανισμός με αφορμή τις τρεις Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Ημέρες για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Οργανισμός παιδικής προστασίας αφιερωμένος στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια κινητοποίηση για «Πρόληψη ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών», με αφορμή την 18η Νοεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, την 19η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, και την 20η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στον τομέα της Βίας, αναφορικά με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των παιδιών θυμάτων από 1.1.2023 έως και 31.10.2023:

Πραγματοποίησε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε θέματα βίας ενάντια στα παιδιά (Κακοποίηση Παραμέληση Παιδιών - Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός) σε: 5.110 μαθητές και μαθήτριες 1.172 εκπαιδευτικούς και 1.356 γονείς και κηδεμόνες 302 επαγγελματίες

Παρείχε Ψυχολογική Υποστήριξη σε: 2.458 παιδιά, εφήβους και ενήλικες μέσω Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 122 παιδιά και εφήβους του Chat 1056 και 1 μέσω των social media του Οργανισμού 222 παιδιά και εφήβους δια ζώσης

Υποστήριξε 649 παιδιά και εφήβους θύματα trafficking

Πραγματοποίησε 110 επιτόπιες παρεμβάσεις, για 197 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο και έπρεπε να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον

Παρείχε υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 153 παιδιά και εφήβους, μέσω του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Ημέρας που λειτουργεί

μέσω του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Ημέρας που λειτουργεί Πρόσθετα, έχοντας αυξημένα αντανακλαστικά και άμεση σύνδεση με την κοινωνία, παρείχε κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε 437 παιδιά και εφήβους για τα οποία έλαβε μήνυμα στα social media του σε 391 παιδιά και εφήβους για τα οποία ενημερώθηκε από τη δημοσιοποίηση των υποθέσεων στα ΜΜΕ



Αναλυτικά τα Στατιστικά στοιχεία στον τομέα της Βίας από 1.1.2023 έως και 31.10.2023 εδώ

Μέσα από τις δράσεις του Οργανισμού, 28 χρόνια δράσης του, έχει βοηθήσει χιλιάδες παιδιά και έχει καταφέρει να στηρίξει 2.055.586 παιδιά και τις οικογένειές τους. Επιπλέον:

Διαχειρίστηκε 4.880.686 κλήσεις στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας που λειτουργεί (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, Εθνική Γραμμή για τους αγνοούμενους ενήλικες 1017).

(Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, Εθνική Γραμμή για τους αγνοούμενους ενήλικες 1017). Πραγματοποίησε 2.506 επιτόπιες παρεμβάσεις για 3.599 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο σε κίνδυνο

Έλαβε και διαχειρίστηκε 13.671 αναφορές για συνολικά 28.482 παιδιά που υφίσταντο κακοποίηση και παραμέληση

Έλαβε 2.469 αιτήματα από εισαγγελικές αρχές για τη φιλοξενία παιδιών

1.056 παιδιά έχουν μεγαλώσει στα Σπίτια φροντίδας

Υποστήριξε 279 μητέρες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας με τα παιδιά τους

Παρείχε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε 2.129 παιδιά μέσα από το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ημέρας "Το Σπίτι του Παιδιού"

Αναλυτικά τα Στατιστικά των 28 Χρόνων Δράσεων του Οργανισμού εδώ

Δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την «Πρόληψη ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών» σε διεθνές αλλά και τοπικό επίπεδο

15 Νοεμβρίου 2023 : Ο Οργανισμός σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (Missing Children Europe) και την Εταιρεία Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect - ISPCAN), πραγματοποίησε webinar με τίτλο «Κατανόηση και Αντιμετώπιση των παιδιών που τρέπονται σε φυγή από το σπίτι και χώρους παιδικής προστασίας - Πρόγραμμα RADAR».

: Ο Οργανισμός σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (Missing Children Europe) και την Εταιρεία Πρόληψης της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect - ISPCAN), πραγματοποίησε webinar με τίτλο «Κατανόηση και Αντιμετώπιση των παιδιών που τρέπονται σε φυγή από το σπίτι και χώρους παιδικής προστασίας - Πρόγραμμα RADAR». 21-24 Νοεμβρίου 2023: Τετραήμερο Φεστιβάλ με συμμετοχή σχολείων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης και κεντρική θεματική τα δικαιώματα του παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία από την Παιδική Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και Βία και την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τετραήμερο Φεστιβάλ με συμμετοχή σχολείων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης και κεντρική θεματική τα δικαιώματα του παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία από την Παιδική Σεξουαλική Εκμετάλλευση, Κακοποίηση και Βία και την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 28 Νοεμβρίου 2023: Διαδικτυακή Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, σε διοργάνωση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), με θέμα «Καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Ελλάδα»

Διαδικτυακή Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, σε διοργάνωση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), με θέμα «Καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Ελλάδα» Συμμετοχή στην εκστρατεία 19 Ημέρες Πρόληψης ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών του διεθνούς Οργανισμού «Women's World Summit Foundation» για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, με τη συμμετοχή Οργανισμών από χώρες από όλο τον κόσμο.

Οι δράσεις του Οργανισμού που στοχεύουν την ουσιαστική φροντίδα παιδιών που έχουν υποστεί κάθε μορφής βίας όπως η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, η παραμέληση, η σεξουαλική εκμετάλλευση κ.ά.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

Εφαρμογή Chat 1056

Κινητές μονάδες άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης

Εκστρατεία Ενημέρωσης «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ»

Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση Παιδιών, Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεμόνων

Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, «Το Σπίτι του Παιδιού»

Ακαδημία Smile Academy, η οποία πέραν της εξ αποστάσεως διδασκαλία από εθελοντές δασκάλους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.

Υποστήριξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους, που ξεκίνησε αρχές του 2020

Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), στη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) αλλά και στην παγκόσμια και ιδιαίτερα σημαντική συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online, όπου αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία των παιδιών από την εμπορία και την εκμετάλλευση, σε συνάρτηση με το ζήτημα της εξαφάνισης αλλά και την παρουσίας στο διαδίκτυο.

