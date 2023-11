Πολιτισμός

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: 28 χρόνια δίπλα σε εκατομμύρια παιδιά (εικόνες)

Ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, και πατέρας του 10χρονου ιδρυτή του Οργανισμού, τόνισε πως χωρίς όλους τους υποστηρικτές οι ευχές δεν θα γίνονταν πράξη και κάλεσε την Πολιτεία να αξιοποιήσει τον Οργανισμό.

Δίπλα σε 2.055.586 παιδιά και τις οικογένειές τους βρέθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού στα 28 χρόνια λειτουργίας του και έχει διαχειριστεί 4.880.686 κλήσεις στις 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας που λειτουργεί.

Μέχρι σήμερα, το Χαμόγελο του Παιδιού διακόμισε 33.819 νεογνά και παιδιά με τα ασθενοφόρα εντατικής θεραπείας του Οργανισμού, διαχειρίστηκε 2.196 περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, υποστήριξε 184.753 παιδιά και τις οικογένειές τους με προβλήματα διαβίωσης, ενώ είχε στο πλευρό του 17.000 εθελοντές.

Τα στοιχεία αυτά έγιναν γνωστά χθες, σε εκδήλωση του Οργανισμού στο Ωδείο Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση στις 9 Νοεμβρίου, 28 χρόνων από την ημέρα που ο 10χρονος ιδρυτής του Οργανισμού Ανδρέας Γιαννόπουλος, έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του, να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος όπου όλα τα παιδιά, ισότιμα, θα μπορούν να χαμογελούν ευτυχισμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Δηλώνουμε σεβασμό προς αυτά τα 28 χρόνια που μόνο ουσία έχουν και οδοδείκτες προς πολιτικές που εφαρμόσαμε, εφαρμόζουμε και θα εφαρμόσουμε σε συνεργασία και με το “Χαμόγελο”», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. «“Το Χαμόγελο του Παιδιού" έχει βοηθήσει χιλιάδες παιδιά, παραπάνω από 30.000 παιδιά, που με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του, έχει μεταφέρει από και προς νοσοκομεία, βοηθώντας το σύστημα Υγείας. Το ΕΚΑΒ στηρίζεται στο “Χαμόγελο”, στη βοήθεια του» είπε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, μέσω βίντεο, σημείωσε: «Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί και να καταγραφεί το σπουδαίο έργο που έχει γίνει, και την ίδια στιγμή να επισημάνουμε την μεγάλη σημασία της συνεισφοράς αυτού του Οργανισμού στην ευημερία των παιδιών».

Έρευνα που διενήργησε αφιλοκερδώς η εταιρεία Focus Bari, καταδεικνύει μεταξύ άλλων, ότι 1 στους 2 Έλληνες έχει στηρίξει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 9 στους 10 Έλληνες γνωρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 7 στους 10 θεωρούν πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι από τους φορείς που έχουν συνεισφέρει περισσότερο στην ελληνική κοινωνία.

Κατά τη χθεσινή εκδήλωση, απονεμήθηκαν δύο βραβεία στην εθελόντρια γιατρό του «Χαμόγελου» Περσεφόνη Μαραγκού, η οποία πέθανε πρόσφατα.

