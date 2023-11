Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - HIV/AIDS: Δωρεάν και ανώνυμοι έλεγχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης HIV/AIDS, ο ΕΟΔΥ οργανώνει δωρεάν και ανώνυμους ελέγχους.

-

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης (European Testing Week-ETW) αποτελεί μια ευρωπαϊκή εκστρατεία που ενθαρρύνει τους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, τόσο σε δομές δημόσιας υγείας όσο και στην κοινότητα, ώστε στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συντονισμένα για μια εβδομάδα να παρέχεται δωρεάν εξέταση για τον HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες B & C και τα ΣΜΝ, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής διασύνδεσης με τη θεραπεία και τη φροντίδα υγείας, τηρώντας παράλληλα την αρχή της εμπιστευτικότητας.

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης, θα υλοποιήσει δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέτασης. Συγκεκριμένα, στην Πλατεία Κοραή από τις 20 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 09:00-14:00, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν και ανώνυμους ελέγχους, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) για:

HIV/AIDS

Ηπατίτιδα Β

Ηπατίτιδα C

Σύφιλη

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης και με σκοπό την προστασία της ατομικής, αλλά και της δημόσιας υγείας, η δράση αυτή θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, καθώς θα περιλαμβάνει:

Συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre and post-counseling)

Ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης των νοσημάτων

Ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος

Προαγωγή της ασφαλέστερης σεξουαλικής επαφής (δωρεάν διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και προφυλακτικών)

Διασύνδεση με τις δομές υγείας όσων ατόμων βρεθούν θετικά αντιδρώντα στην ταχεία δοκιμασία

Επιπλέον, το Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας του ΕΟΔΥ, το οποίο στεγάζεται στην Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς 3, Ομόνοια), παρέχει Συμβουλευτική και Δωρεάν – Ανώνυμη Εξέταση για Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 π.μ. -14.00 μ.μ. κατόπιν ραντεβού (πληροφορίες / ραντεβού: 210 8813615).

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μέθυσε και πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ομοεθνή του

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτη επιδείνωση το σαββατοκύριακο με ανέμους και καταιγίδες