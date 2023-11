Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τάιλερ Μακμπέθ: Ο Στέφανος Κασσελάκης, τα… παϊδάκια και τα πεθερικά (βίντεο)

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του, δηλώνει σίγουρος ότι θα δει Πρωθυπουργό τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται στα εσωκομματικά, την γνωριμία τους και την ζωή στην Ελλάδα.

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο Τάιλερ Μακμπέθ, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1.

«Ο Στέφανος κι εγώ γνωριστήκαμε με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Εκείνη την εποχή ζούσαμε και οι δύο στη Νέα Υόρκη, στο Γουέστ Βίλατζ και συνεχώς πέφταμε ο ένας πάνω στον άλλο στη γειτονιά. Μετά από λίγο εγώ έγινα ιδιαίτερα εξωστρεφής και ήμουν κάπως, ξέρεις «θα πάω και θα μιλήσω σ’ αυτόν τον τύπο». Οπότε πήγα και του συστήθηκα μια μέρα που γυρνούσαμε την ίδια ώρα από το γυμναστήριο», είπε ο κ. Μακμπέθ, για το πώς γνωρίστηκε με τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Απλά τον ρώτησα αν ζει στη γειτονιά, προφανώς ήξερα ότι έμενε, αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ και να μην είναι τόσο περίεργο και του έκανα αυτή την ερώτηση. Από εκείνη την ημέρα συνεχίσαμε να έχουμε επαφή και μερικά χρόνια αργότερα, είμαστε τώρα εδώ», είπε και συνέχισε: «Νομίζω προφανώς όταν ξέρεις ποιος είσαι και τι θέλεις σαν προσωπικότητα και σαν άτομο αυτό είναι σημαντικό. Οπότε όταν έχεις αυτή την αυτογνωσία και ξέρεις τι τύπο συντρόφου ψάχνεις αυτό είναι το βασικό συστατικό. Για να απαντήσω, όμως στην ερώτηση, ναι πιστεύω απόλυτα ότι μπορείς εύκολα να είσαι με κάποιον για μια ζωή αν είναι ο σωστός σύντροφος».

Μιλώντας για την δουλειά του και τις σπουδές του, ο Τάιλερ Μακπμέθ είπε: «Σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχω αρκετά πτυχία. Το πρώτο μου πτυχίο είναι στην ψυχολογία και έχω ένα συμπληρωματικό πτυχίο στην επιστήμη της νοσηλευτικής. Ο τρόπος όμως που η νοσηλευτική δουλεύει στις Η.Π.Α. είναι ένα πτυχιακό πρόγραμμα το οποίο επιταχύνει την εκπαίδευση επιπλέον με κλινική μελέτη. Οπότε δούλεψα σαν ένας κανονικός εγγεγραμμένος νοσηλευτής για σχεδόν 7 χρόνια και μετά από λίγα χρόνια ενώ ήμουν σε αυτή τη διαδικασία γύρισα πίσω στις σπουδές και έλαβα το διδακτορικό μου. Στις διδακτορικές σπουδές έλαβα ένα πτυχίο, το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες ονομάζεται «εξειδικευμένος νοσηλευτής», το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά σου επιτρέπει να ασκήσεις ιατρική αυτόνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως γίνεται εδώ με ένα ιατρικό πτυχίο. Νομίζω ότι ο πιο ισοδύναμος τίτλος εδώ στην Ελλάδα είναι αυτός του παθολόγου ενώ στη Νέα Υόρκη ως εξειδικευμένος νοσηλευτής μπορείς πραγματικά να εξειδικευτείς σε διαφορετικά πεδία μελέτης, αναλόγως με το που θέλεις να πας. Η δική μου ειδίκευση είναι στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των ανδρών».

«Το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ λόγω της δημοσιότητας. Νομίζω ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι όταν μπήκαμε σε αυτό το ενδεχόμενο και πήραμε την απόφαση για τον Στέφανο να αγωνιστεί για την ηγεσία ενός κόμματος, πήραμε αυτή την απόφαση ξέροντας προφανώς ότι οι ζωές μας θα άλλαζαν. Και σ’ αυτή την αλλαγή προφανώς μπαίνεις στη δημόσια σφαίρα και οι ζωές σας ερευνώνται εξονυχιστικά από το κοινό», είπε ο Τάιλερ Μακμπέθ, μιλώντας για τις αλλαγές στην ζωή τους και πρόσθεσε: «Είχαμε προβλέψει τις περισσότερες από αυτές τις αλλαγές. Δεν μπορείς πραγματικά να ξέρεις τι πραγματικά να περιμένεις πριν συμβεί, αλλά ήταν πράγματα για τα οποία είχαμε προετοιμαστεί ψυχολογικά και συναισθηματικά. Δεν νομίζω ότι μας εξέπληξε αυτό και δεν έχει αναγκαστικά αλλάξει η καθημερινότητα μας».

Αναφερόμενος στο πόσο ιδιωτική μπορεί να είναι πλέον η ζωή τους ο Τάιλερ Μακμπέθ απάντησε: «Υπάρχει κάποια γραμμή ως προς την ιδιωτικότητα και όρια που θέλουμε να διατηρήσουμε, αλλά έξω απ’ αυτό πρέπει απλά να δεις πως θα τα καταφέρεις τόσο μόνος σου όσο και με τον άλλο. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα όταν είσαι στη δημόσια σφαίρα είναι να παραμείνεις προσγειωμένος στο ποιος είσαι και να παραμείνουμε προσγειωμένοι κι ως ζευγάρι».

Επίσης σημείωσε ότι: «Ειδικά εγώ προτιμώ να διατηρήσω τη ζωή μου ιδιωτική σε ένα βαθμό. Προφανώς όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, όπως προείπα, δεν γίνεται τα πάντα να παραμείνουν σε μια ιδιωτική κατάσταση. Τώρα όπου πάμε οι άνθρωποι μας αναγνωρίζουν. Υπάρχει αυτή η αναγνωρισιμότητα πια. Έτσι το να έχεις μια κάμερα να σε ακολουθεί συνεχώς είναι ένα πράγμα. Αλλά το να μην μπορείς να πας τον σκύλο σου μια βόλτα ή κάτι παρόμοιο, το πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Υπάρχουν κάποια απλά πράγματα, απλές καταστάσεις της ζωής που θα θέλαμε να παραμείνουν ιδιωτικά, όπως το να μπαίνουμε και να βγαίνουμε από το σπίτι μας. Το τι κάνεις έξω από το σπίτι, στη δημόσια ζωή είναι μία διαφορετική συζήτηση».

Αναφερόμενος στα όσα έχουν ειπωθεί περί οικογένειας, ο σύζυγός του Στέφανου Κασσελάκη είπε: «Πιστεύω ότι τώρα έχουμε ήδη μια οικογένεια με τη Φάρλι, την οποία γνωρίσατε κιόλας στην αρχή της συνέντευξης, αλλά νομίζω ότι αν στο μέλλον αποκτήσουμε πραγματικά τη δυνατότητα να κάνουμε οικογένεια, θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας τυχερούς. Αυτός νομίζω είναι ο πιο απλός τρόπος να το δεις. Να τη η οικογένεια μου, ακριβώς εδώ! Ειλικρινά αν καταφέρουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε παιδιά στο μέλλον, θα είναι ευλογία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση μέχρι να το καταφέρουμε πραγματικά μια μέρα. Μόνο ο χρόνος θα δείξει»

Τα πεθερικά

Ο Τάιλερ Μακμπέθ αναφέρθηκε και στις σχέσεις που έχουν καθένας με τους γονείς του άλλου. «Δεν θα μπορούσα να πω καλύτερα πράγματα για την οικογένειά του. Είμαι πολύ κοντά στην οικογένειά του και εκείνος είναι πολύ κοντά στην οικογένειά μου. Νομίζω ότι και οι δύο μιλάμε με τα μέλη της οικογένειας του άλλου ξεχωριστά, εκτός από το να μιλάμε μαζί τους. Μιλάω με τη μαμά του πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, αν όχι πολλές φορές την ημέρα, κάτι που είναι διασκεδαστικό γιατί, κοιτάξτε, μεγάλωσα στο νότο των ΗΠΑ. Είμαστε πολύ της οικογένειας και μεγάλωσα γύρω από ξαδέρφια, θείες, θείους, παππούδες και γιαγιάδες. Και έτσι ήταν πάντα μια πολύ στενή οικογενειακή κατάσταση, σύμφωνα με τη δική μου οπτική και το πως μεγάλωσα, να έχω δύο άτομα που εκτιμούν την οικογένεια όσο εκείνος και εγώ. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να φέρουμε αυτές τις δύο οικογένειες κοντά και έχουμε μια καταπληκτική σχέση».

Μίλησε ακόμα για την μεταξύ τους σχέση, για την ισοτιμία και την μαγειρική: «Σίγουρα έχουμε μια πολύ ισότιμη σχέση. Μαγειρεύουμε και οι δύο. Δεν θα έλεγα ότι κανείς από τους δύο είναι σεφ, αλλά έχουμε ένα πολύ ισότιμο νοικοκυριό, όταν πρόκειται να κάνουμε απλώς καθημερινές δουλειές σπιτιού. Αλλά θα έλεγα, από την αρχή, ένα πράγμα που ήταν πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι η σχέση μας ήταν πάντα πολύ ισότιμη και ήμασταν πάντα στο ίδιο γήπεδο. Αλλά στην ερώτηση μαγειρικής, μαγειρεύει ένα πράγμα εξαιρετικό και αυτό είναι τα παϊδάκια. Έτσι μπορεί να μην μπορεί να μαγειρέψει ένα σωρό πράγματα. Αλλά έχει ένα συγκεκριμένο φαγητό στο οποίο είναι πολύ καλός»

Τα Ελληνικά και η Ελλάδα

Ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε ότι έχει αρχίσει να μαθαίνει ελληνικά: «Σιγά! Σιγά! Έχω ξεκινήσει μαθήματα. Βασικά σήμερα είχα μάθημα, οπότε είμαι στη δεύτερη εβδομάδα και πηγαίνω πέντε ημέρες την εβδομάδα στην πραγματικότητα. Έτσι, προσπαθώ πραγματικά να κάνω εντατικά μαθήματα. Ελάτε λοιπόν να με βρείτε πάλι σε έξι μήνες και ελπίζω να κάνουμε μια συζήτηση στα ελληνικά». «Λατρεύω την Ελλάδα, ειλικρινά. Δεν έχω νοσταλγήσει την πατρίδα μου. Ο κόσμος με ρωτάει συνέχεια, έχεις νοσταλγήσει το σπίτι σου από τότε που είσαι εδώ; Και δεν το έχω κάνει, και νομίζω ότι κυρίως αυτό έχει να κάνει με το πόσο δεμένος είμαι και με την οικογένειά του (Στέφανου). Αλλά επίσης, ξέρετε, οι άνθρωποι είναι πολύ ζεστοί και σε καλοδέχονται εδώ. Οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα με την έννοια ότι «ένα λεπτό για να σκεφτώ. Μήπως δεν μου αρέσει η Ελλάδα; Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα!»





«Ο Στέφανος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός»

Ακόμη, ο Τάιλερ Μακμπέθ μίλησε για το αν βιώνει ρατσισμό στην Ελλάδα και για το πώς βλέπει το πολιτικό μέλλον του συζύγου του. Όπως είπε αισθάνθηκε μια διαφοροποίηση για το ότι δεν είναι Έλληνας, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης είναι. Σημείωσε όμως ότι οι άνθρωποι τους έχουν δεχτεί και εξήγησε και γιατί. «Είναι ενδιαφέρον γιατί δεν αισθάνομαι απαραίτητα ρατσισμό επειδή είμαι γκέι και ταυτίζομαι ως γκέι και το δηλώνω προς τα έξω. Ειλικρινά, νιώθω ότι έχω νιώσει διάκριση επειδή δεν είμαι Έλληνας. Έτσι, όταν πολλοί μπορεί να σκεφτούν ότι πιθανότατα θα βίωσα διακρίσεις επειδή είμαι γκέι, στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Νιώθω πιο άβολα σε πολλές περιπτώσεις όπου, ξέρετε, δυστυχώς, δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα αυτή τη στιγμή. Δουλεύω για να φτάσω εκεί. Αλλά, ξέρετε, είμαι ξένος και έχω έρθει στη χώρα του ελληνικού λαού και αυτή είναι η χώρα τους».

«Και έτσι καταλαβαίνω ότι σε κάποιο βαθμό είναι περίεργοι να μάθουν ποιος είμαι. Αλλά την ίδια στιγμή, υπάρχει μια συγκεκριμένη δήλωση που έγινε για μένα «Ξέρετε, είμαστε εντάξει που είστε γκέι οι δυο σας, αλλά γιατί δεν βρήκε Έλληνα;»

«Και αυτό είναι πάντα κάτι που με χτυπάει πραγματικά. Και με έκανε να νιώσω κάπως να με ξεχωρίζουν, επειδή, ξέρετε, είμαι κι εγώ άνθρωπος. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να προσφέρω. Το ότι δεν είμαι Έλληνας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νιώθω ίσως ευπρόσδεκτος εδώ, γιατί στο τέλος της ημέρας, ο σύντροφός μου είναι Έλληνας. Ανέλαβε αυτόν τον ηγετικό ρόλο και είμαστε αυτοί που είμαστε.» Και συμπλήρωσε: «Αυτό είναι λοιπόν μια περίπτωση για την οποία μιλάω, στη γενική εικόνα του να είμαι εδώ και να ζω στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, προφανώς ένιωσα πολύ ευπρόσδεκτος ως επί το πλείστον, αλλά υπήρξαν μερικές δηλώσεις εδώ και εκεί που με έκαναν να νιώσω ελαφρά διάκριση», προσέθεσε

Ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε ακόμα ότι η κοινωνία βλέπει πως είναι αυθεντικοί. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι βλέπουν απλώς να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε ο εαυτός μας. Και κοίτα, ο καθένας έχει άποψη, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις για τα πράγματα. Αλλά θα έλεγα ότι η κοινωνία γενικά ήταν πολύ ανοιχτή, ξέρετε, ίσως ακόμη και στο να επανεξετάσει τη σκέψη της σχετικά με τη γνώμη που θα είχαν, να δουν ένα γκέι ζευγάρι ή να έβλεπαν ένα γκέι ζευγάρι σε ηγετικό ρόλο, ή, ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται απλώς την έκθεση.

Πρέπει να δουν κάποιον που προσδιορίζεται με έναν τρόπο και να αλληλεπιδράσουν μαζί του προτού μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η κατάσταση, όπως τι σημαίνει αλληλεπίδραση με έναν ομοφυλόφιλο, τι σημαίνει να αλληλεπιδρούν με ένα γκέι ζευγάρι. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι με λίγη έκθεση, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο ανοιχτόμυαλοι από όσο ίσως, νομίζω, όλοι μας περιμέναμε. Αυτό ήταν πολύ θετικό για εμάς, θα έλεγα.»

Για την πολιτική στην Ελλάδα και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε: «Ως πολίτης πιστεύω η κοινωνία εδώ, και όντας από το εξωτερικό, όπως, ξέρετε, μόλις αρχίζω να καταλαβαίνω την πολιτική σκηνή και το κλίμα εδώ στην Ελλάδα, θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι απαραίτητη. Εννοώ, μιλάτε για ένα κόμμα που ήταν στην ηγεσία της χώρας. Και δεν μπόρεσε να τη διατηρήσει ή ακόμα και να διατηρήσει την υποστήριξη του κόσμου σε καμία από τις εκλογές που ακολούθησαν. Οπότε πρέπει να υπάρξει πραγματικά μια ενδοσκόπηση. Όπως και στην αρχή αυτής της συνέντευξης, σας είπα ότι για να μπορέσετε να βρείτε τον κατάλληλο σύντροφο στη ζωή, πρέπει να υπάρχει αυτογνωσία στο τι θέλεις και ποιος είσαι. Η ίδια σκέψη ισχύει για οτιδήποτε στη ζωή. Όπως ακριβώς και σε αυτό το κόμμα. Αυτό το κόμμα πρέπει να κοιτάξει μέσα στο κόμμα και να πει, τι συμβαίνει; Ποια είναι τα προβλήματα; Και πρέπει να προσπαθήσουν να τα αντιμετωπίσουν. Και νομίζω ότι αυτό προσπάθησε να κάνει ο Στέφανος από τότε που εξελέγη»

Σχολιάζοντας το αν επηρεάζεται από τις εξελίξεις ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε: «Νομίζω ότι δεν ξέρω να υπάρχει ένα πράγμα που τον έχει επηρεάσει περισσότερο. Πιστεύω ότι αν μη τι άλλο, αυτό τον έχει κάνει πιο ανθεκτικό και έχει δημιουργήσει μια ισχυρότερη φιλοδοξία και ώθηση να το κάνει αυτό γιατί συνειδητοποιεί ότι το κάνει για τους σωστούς λόγους. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος με την έννοια ότι τον έχω δει να εξελίσσεται με πολλές διαφορετικές μορφές επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια και να δημιουργεί τη δική του επιχείρηση και να το κάνει πολύ επιτυχημένα και με απίστευτες συνθήκες που ήταν εντελώς εναντίον του. Και αυτό είναι ένα παρόμοιο σενάριο, ειλικρινά, αλλά σε πολιτική μορφή. Και έτσι είναι ενδιαφέρον να δούμε την ικανότητά του να ελίσσεται και να κάνει αυτό που πιστεύω ότι είναι μέχρι στιγμής πολύ επιτυχημένος χειρισμός».

Ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε ότι στην σχέση του με τον Στέφανο Κασσελάκη δεν υπάρχει ανταγωνισμός. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, δεν πρέπει να έχεις άποψη γι’ αυτό, αλλά απλά να κοιτάξεις τα γεγονότα. Θέλετε κάποιον που να διοικεί μια χώρα με ηθικό τρόπο ή θέλετε κάποιον που παίρνει από εσάς τους πολίτες της χώρας? Νομίζω ότι αυτά είναι απλώς γενικά πράγματα που κάθε άτομο στην κοινωνία πρέπει να αναρωτηθεί. Άρα δεν είναι και τόσο ανταγωνισμός. Έχει να κάνει μόνο με το ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά και να την κάνει με ηθικό τρόπο και να την κάνει για τους σωστούς λόγους. Αυτή είναι η σκέψη μου»

Ξεκαθάρισε ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη ότι η πολιτική δεν τον ενδιαφέρει: «Όχι, Όχι», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική, αλλά αγαπώ την ιατρική. Ερχόμενος λοιπόν στην Ελλάδα, προφανώς δεν είμαι σε θέση να ασκήσω την ιατρική με το πτυχίο μου λόγω του πως έχει διαμορφωθεί το σύστημα εδώ. Και ειλικρινά, είχα απομακρύνει ήδη τον εαυτό μου από το ρόλο του παρόχου φροντίδας σε ασθενή και αναζητούσα περισσότερο μια νοοτροπία επιχειρηματικού διοικητικού τύπου στην ιατρική. Και έτσι τώρα γεφυρώνοντας αυτές τις εμπειρίες που έχω από τις ΗΠΑ και στη συνέχεια μετακομίζοντας εδώ στην Ελλάδα, αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι ελπίζω να είμαι περισσότερο συνήγορος της νοσηλευτικής στην Ελλάδα και να συνεργαστώ με τον Όθωνα, που είναι βουλευτής του Σύριζα. Είναι από τη Βοστώνη, ΜD του Χάρβαρντ, και εργάζεται ο ίδιος στην υγειονομική περίθαλψη. Και ένα πράγμα που θα ήθελα να κάνω στο παρασκήνιο είναι πραγματικά να τον βοηθήσω στην αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών της νοσηλευτικής εδώ στην Ελλάδα, γιατί οι νοσηλευτές είναι τόσο σημαντικοί για κάθε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης».

Ο Τάιλερ Μακμπέθ μίλησε και για την εξέλιξη της νοσηλευτικής: «Αλλά ως έχει τώρα, δεν έχουν το επίπεδο αυτονομίας που έχουμε εμείς στις ΗΠΑ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει, ξέρετε, ότι μπορείτε να πάτε από το 0 στο 60 και να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο αυτονομίας τώρα, αλλά σημαίνει ότι στο μέλλον μπορείτε να συνεχίσετε να προχωράτε στην εκπαίδευση, που θα επέτρεπε (στους νοσηλευτές) να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και στο περιβάλλον περίθαλψης ασθενών, δηλαδή το νοσοκομειακό σύστημα, εξωτερικά ιατρεία, όποιο κι αν είναι αυτό. Και εκτός αυτού, θα ήθελα επίσης να ξεκινήσω, για το οποίο δουλεύω με τον πρόεδρο της Positive Voice, Νίκο Δέδε, ο οποίος είναι καταπληκτικός, και ένα άλλο άτομο που δουλεύουμε για να συνδυάσουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, ένα σχέδιο για ένα κοινοτικό κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά κάτι για το οποίο ελπίζω ότι θα ακούσετε πολλά περισσότερα τους επόμενους μήνες».

Το μέλλον του Στέφανου

Ερωτηθείς αν πιστεύει πως ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο Τάιλερ Μακμπέθ ήταν κατηγορηματικός: «Απολύτως. Χωρίς αμφιβολία, χωρίς αμφιβολία, 100%. Ο λόγος που αφιερωθήκαμε μαζί σε αυτό ήταν γιατί του είπα από την αρχή, δεν με ανησυχεί αν θα καταφέρεις να κερδίσεις την ηγεσία του κόμματος, αλλά αυτό που με απασχολεί είναι να βεβαιωθείς ότι θα κάνεις ό,τι πρέπει για να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Αν πρόκειται να σταματήσουμε τη ζωή μας στις ΗΠΑ και να τα βάλουμε όλα σε αναμονή εκεί και να μεταφέρουμε τη ζωή μας εδώ και να κάνουμε αυτή την προσπάθεια μαζί, θα το κάνουμε και θα το κάνουμε ολοκληρωτικά και δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις, θα το κάνει για τους σωστούς λόγους, και θα το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, και θα δούμε τι θα συμβεί».

