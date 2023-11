Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Μπόνους κατανομής σε Έλληνες μικροεπενδυτές

Πως ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για μετοχές της ΕΤΕ, που υπερκαλύφθηκε κατά 8 φορές. Πως θα γίνει η κατανομή των μετοχών.

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές έλαβαν τις περισσότερες μετοχές Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με αυτές που ζήτησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία κατανομής που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ΤΧΣ και διοργανωτές του placement.

ΤΧΣ και σύμβουλοι αποφάσισαν να κατανείμουν σε Έλληνες επενδυτές το 20% της συνδυασμένης προσφοράς μετοχών Εθνικής Τράπεζας, ήτοι 40.247.467 τεμάχια. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς, συγκεντρώθηκαν στο ελληνικό βιβλίο έγκυρες αιτήσεις για 87.150.492 μετοχές, αξίας περίπου 461,8 εκατ. ευρώ και ικανοποιείται η ζήτηση για το ποσό των 213,3 εκατ. ευρώ ήτοι 40.247.467 μετοχές προς 5,30 ευρώ έκαστη. Η έγκυρη ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά περίπου 2,17 φορές.

Με βάση την επιμέρους κατανομή, το 60% των 40,2 εκατ. μετοχών, ήτοι 24.148.480 μετοχές διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές. Οι υπόλοιπες 16.098.987 μετοχές (σ.σ. το 40% της διάθεσης κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν 41.487.034 μετοχές και πήραν 24.148.480. Αντιμετωπίστηκαν, δηλαδή, με de facto προτιμησιακή μεταχείριση στην κατανομή καθώς λαμβάνουν 1 μετοχή για κάθε 1,72 μετοχές που ζήτησαν.

Από ειδικούς επενδυτές συγκεντρώθηκαν, στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς, 89 αιτήσεις για 45.663.458 μετοχές. Με βάση την κατανομή οι ειδικοί επενδυτές λαμβάνουν 16.098.987 τεμάχια. Τους κατανέμεται δηλαδή, 1 μετοχή για κάθε 2,84 που ζήτησαν.

Οι 40,2 εκατ. μετοχές αντιστοιχούν στο 4,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Ο αριθμός των μετοχών, που είχε αρχικά κατανεμηθεί στο ελληνικό βιβλίο (σ.σ. δημόσια προσφορά), ανερχόταν σε 27.441.455 (σ.σ. 3% του μετοχικού κεφαλαίου). Παρά την εντυπωσιακή ζήτηση, που καταγράφηκε στο ξένο βιβλίο, πρόθεση είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ικανοποίηση της υπερβάλλουσας ζήτησης από το εσωτερικό. Βάσει της εισήγησης στο ελληνικό βιβλίο θα διατεθούν 12,8 εκατ. από τα 18,3 εκατ. μετοχές του upsize option.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για μετοχές της Εθνικής Τράπεζας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε ξένους και Έλληνες επενδυτές, με πολύ μεγάλη υπερκάλυψη της προσφοράς εκ μέρους των επενδυτών, είναι εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Εθνική και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Είναι όμως και μια εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων θετικών εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, των αλλεπάλληλων αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες καθώς και αντίστοιχων θετικών αξιολογήσεων για τη χώρα από διεθνείς οργανισμούς.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεισέφερε η προετοιμασία, η οργάνωση και η υλοποίηση της δημόσιας προσφοράς από τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω. Είναι ενδεικτικό ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή ήταν η πιο επιτυχημένη την τελευταία τριετία στην ΕΕ ως προς τη ζήτηση που εκδηλώθηκε και την ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης. Είναι πηγή αισιοδοξίας για το τραπεζικό μας σύστημα και την ελληνική οικονομία».

