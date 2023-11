Κόσμος

Μαβί Μαρμαρά: Το Ισραήλ κατεδάφισε το “τουρκικό” μνημείο στην Γάζα

Το μνημείο χτίστηκε στη Γάζα στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στην επιδρομή στο τουρκικό πλοίο "Mavi Marmara".

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι κατεδάφισε το μνημείο που χτίστηκε στη Γάζα στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στην επιδρομή στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara που πήγε να βοηθήσει την αποκλεισμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το λιμάνι της Γάζας κατασχέθηκε και ότι το μνημείο για τα γεγονότα του Mavi Marmara κατεδαφίστηκε. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ορισμένοι από τους στρατιώτες που ανέλαβαν τον έλεγχο του λιμανιού ήταν επίσης παρόντες στο επεισόδιο του Mavi Marmara.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στο λιμάνι, το οποίο προηγουμένως βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στις 31 Μαΐου 2010, 9 Τούρκοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στο πλοίο Mavi Marmara, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ξεκίνησε με το σύνθημα «Η διαδρομή μας είναι η Παλαιστίνη, το φορτίο μας είναι η Ελευθερία», σε διεθνή ύδατα. Ένας από τους τραυματίες πέθανε αργότερα.

