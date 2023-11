Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Με την πορεία κορυφώνονται οι εορτασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου στην πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία. Προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας.

-

Πέρασε από την αμερικανική πρεσβεία η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Περίπου 25.000 διαδηλωτές συμμετέχουν στην πορεία, οι 15.000 εκ των οποίων είναι του ΠΑΜΕ.

Νωρίτερα, φοιτητές-μέλη της ΠΑΣΠ που συνόδευσαν την ιστορική σημαία συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Πολυτεχνείο, όπου άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία φωνάζοντας συνθήματα όπως «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Ακολούθησε η πορεία μέσω της οδού Ακαδημίας και του Συντάγματος προς την αμερικανική πρεσβεία.

Στην πορεία εμφανίστηκε και η παλαιστινιακή σημαία, ως ένδειξη συμπαράστασης στο λαό της Γάζας.

Προσαγωγές και επεισόδια στην Αθήνα



Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί συνολικά 20 άτομα κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας για την πρόληψη επεισοδίων.

Οι προσαχθέντες έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ για εξακρίβωση στοιχείων.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης για βιασμούς: Κάποιοι ξέρουν την αλήθεια, αλλά φοβούνται να καταθέσουν

ΥΠΕΝ: Η Ζάκυνθος, οι χάρτες και η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Γκάλοπ - Ανδρουλάκης: Δεν πανηγύριζει το ΠΑΣΟΚ, στόχος μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ