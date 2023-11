Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χάλκη

Η σεισμική δόνηση έγινε ευρύτερε αισθητή στα Δωδεκάνησα.

Σεισμός 3,9 Βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ανοιχτά της Χάλκης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 14 χλμ. βορειοανατολικά της Χάλκης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 χλμ.

