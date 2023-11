Κοινωνία

Στην εντατική από ναρκωτικά 16χρονη - Έπεσε θύμα εμπόρων

Πώς οι αδίστακτοι έμποροι κατάφεραν να προσεγγίσουν τη νεαρή κοπέλα και να την οδηγήσουν στην υπερβολική κατανάλωση και τον άμεσο κίνδυνο ζωής.

Στην εντατική σε κώμα, νοσηλεύεται ένα 16χρονο παιδί, μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κατόπιν έρευνας η αστυνομία συνέλαβε τη σπείρα ναρκεμπόρων, μέσα στην οποία είναι και δύο ανήλικοι. Η υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών έχει συλλάβει συνολικά έξι άτομα – φερόμενα ως μέλη της επικίνδυνης σπείρας, θύμα της οποίας είναι το 16χρονο κορίτσι.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Open, το παιδί παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική χρήση ναρκωτικών, που είχε προμηθευτεί από τη συγκεκριμένη σπείρα.

Μάλιστα, υπήρχε μία μονοκατοικία στην περιοχή του Βύρωνα όπου πήγαιναν όλα τα θύματα σπείρας προκειμένου να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Από εκεί το ΕΚΑΒ παρέλαβε σε κωματώδη κατάσταση το παιδί ενώ, οι Αρχές, οδηγήθηκαν και σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου τα μέλη της σπείρας έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς, από τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων προκύπτουν κι άλλα πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με το κύκλωμα ναρκεμπόρων. Το πιο σημαντικό απ΄όλα είναι ότι, εκτός από χασίς, φέρεται να εμπορεύονταν και «σίσα» - την κοκαΐνη των φτωχών, δηλαδή, όπως είναι γνωστή στις πιάτσες των τοξικομανών.

