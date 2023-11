Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Διακινητές άφησαν κόσμο στο Πόρτο Ράφτη και καταδιώχθηκαν μέχρι την Τζια

Με θαλαμηγό έφεραν μέχρι την παραλία στο Πόρτο Ράφτη οι διακινητές τους μετανάστες.

Στην παραλία στο Πόρτο Ράφτη αποβίβασαν 12 μετανάστες διακινητές που έφυγαν με την ίδια θαλαμηγό από το σημείο.

Δυνάμεις του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τον εντοπισμό του σκάφους στην Κέα, όπου και συνελήφθησαν οι δύο διακινητές.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Ραφήνας, για αποβίβαση αλλοδαπών από μηχανοκίνητο θαλαμηγό σκάφος, σε παραλία στο Π. Ραφτη.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν 12 αλλοδαπούς

Στη συνέχεια, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενεργοποιήθηκαν έξι (06) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ. (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ένα (01) ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του θαλαμηγού σκάφους, με δυο επιβαίνοντες στη ν. Κέα.

