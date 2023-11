Κόσμος

Βρετανία: Το υπουργείο Άμυνας στο στόχαστρο καταγγελιών για σεξισμό και παρενόχληση

Δεκάδες υψηλόβαθμες υπαλλήλοι καταγγέλουν το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, για το ότι επέτρεψε τοξικό και σεξιστικό περιβάλλον εις βάρος γυναικών.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας κατηγορείται από περίπου εξήντα υψηλόβαθμες υπαλλήλους του ότι επέτρεψε να ανθίσει μια «τοξική» κουλτούρα όπως και για παρενόχληση των γυναικών από τους άνδρες συναδέλφους τους, γράφει σήμερα η βρετανική εφημερίδα Guardian.

Σε επιστολή τους προς τους ανωτέρους τους, την οποία αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα, οι γυναίκες αυτές δηλώνουν ότι «η καθημερινή εργασία τους (στο υπουργείο) δυσχεραίνεται από συμπεριφορές, οι οποίες θα θεωρούνταν τοξικές και ανάρμοστες στη δημόσια ζωή, αλλά γίνονται ανεκτές στους κόλπους του υπουργείου Άμυνας». Όπως σημειώνουν: «Υφιστάμεθα υποτιμητική γλώσσα, είμαστε θύματα ανεπιθύμητης προσοχής και σεξουαλικής παρενόχλησης, κυρίως αδιάκριτων βλεμμάτων, σεξουαλικών σχολίων και συνεχών σχολίων για τα ρούχα μας, την εμφάνισή μας ή το άρωμά μας».

Το υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι ανελήφθη δράση «για να επιλυθούν τα βαθιά ανησυχητικά προβλήματα που εγείρονται» σε αυτήν την επιστολή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να αισθάνεται κίνδυνο στο (υπουργείο) Άμυνας, και οι συμπεριφορές αυτές δεν θα γίνουν ανεκτές», προσθέτει το υπουργείο. Το συνδικάτο FDA, το οποίο εκπροσωπεί τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσα έρευνας για τις κατηγορίες αυτές».

«Οι περιγραφές εμπειριών που έζησαν οι γυναίκες αυτές είναι βαθιά ανησυχητικές. Όλοι έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον χώρο εργασίας τους», αντέδρασε το συνδικάτο στην πλατφόρμα X. Σύμφωνα με τις γυναίκες που συνέταξαν την επιστολή, τα προβλήματα που αναφέρουν δεν είναι παλιά, αλλά «τρέχοντα». Οι ίδιες επισημαίνουν επίσης ότι διαμαρτυρίες και αναφορές για τα ζητήματα αυτά «μάλλον υποβαθμίζονται εν γένει παρά εισακούονται».

Το υπουργείο Άμυνας δεν είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας της Βρετανίας που αντιμετωπίζει καταγγελίες αυτού του είδους τα τελευταία χρόνια. Η αστυνομία του Λονδίνου, η πυροσβεστική, αλλά και το κοινοβούλιο έχουν κατηγορηθεί ότι επέτρεψαν να ανθίσει μια σεξιστική νοοτροπία όπως και πράξεις ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος των γυναικών. Στον ιδιωτικό τομέα, η βασική ένωση εργοδοτών, η CBI, συγκλονίστηκε επίσης την άνοιξη από κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων για δύο βιασμούς. Ο διευθυντής της απολύθηκε και πολλά μέλη της την εγκατέλειψαν.

