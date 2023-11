Life

«Amateur»: Αρχίζουν και πάλι τα γυρίσματα του θρίλερ κατασκοπείας

Τα γυρίσματα είχαν διακοπεί αναγκαστικά όταν ξεκίνησε η απεργία των ηθοποιών στο Χόλυγουντ.

Η ταινία «Amateur» της 20th Century με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράμι Μάλεκ (Rami Malek), θα είναι από τις πρώτες παραγωγές, τα γυρίσματα της οποίας θα αρχίσουν στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, αναφέρουν πηγές στο Deadline.

Tα γυρίσματα του θρίλερ κατασκοπείας σε σκηνοθεσία Τζέιμς Χόους (James Hawes) είχαν αρχίσει τον Ιούνιο, αλλά διακόπηκαν αναγκαστικά όταν ξεκίνησε η απεργία των ηθοποιών.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Rachel Brosnahan) και ο Λόρενς Φίσμπερν (Laurence Fishburne) μαζί με τους 'Αντριαν Μαρτίνεζ (Adrian Martine), Χολτ ΜακΚάλανι (Holt McCallany), Τζούλιαν Νίκολσον (Julianne Nicholson).

Ο Γκάρι Σπινέλι (Gary Spinelli) υπογράφει το σενάριο που ακολουθεί έναν πράκτορα της CIA, ο οποίος, μετά τον τραγικό θάνατο της γυναίκας του σε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, απαιτεί από τα αφεντικά του να εντοπίσουν τους δράστες. Όταν γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι λόγω αντικρουόμενων εσωτερικών συμφερόντων ζητά από την υπηρεσία να εκπαιδευτεί για να τους συλλάβει ο ίδιος.

