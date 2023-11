Πολιτική

Αποχωρήσαντες ΣΥΡΙΖΑ: Βγήκαν στην Πορεία του Πολυτεχνείου με πανό "Διέξοδος Αριστερά"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια στελέχη συμμετείχαν στη διαδήλωση και τι έγραφαν τα πανό της νέας κίνησης.

-

Στην πορεία για την 50η επέτειο του Πολυτεχνείου έγινε η πρώτη δημόσια πολιτική παρουσία όσων αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η προσυγκέντρωση της ομάδας έγινε στις 15:30 στη λεωφόρο Σταδίου μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας. Τα πολιτικά στελέχη κρατούσαν δύο πανό, ένα για τα 50 χρόνια της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και ένα για την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν στην πορεία ο Νίκος Φίλης, η Πέτη Πέρκα, ο Νίκος Βίτσας, ο Δημήτρης Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Αριστείδης Μπαλτάς.

Και τα δύο πανό υπογράφονταν από την «Διέξοδο Αριστερά», το προσωρινό δηλαδή όνομα, της κίνησης την οποία όπως ανέφεραν, πρόκειται να συγκροτήσουν, όνομα και με το οποίο έκλεισαν και τη δημόσια επιστολή αποχώρησής τους οι 1.300 αποχωρήσαντες πριν από λίγες μέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης για βιασμούς: Κάποιοι ξέρουν την αλήθεια, αλλά φοβούνται να καταθέσουν

ΥΠΕΝ: Η Ζάκυνθος, οι χάρτες και η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στην εντατική από ναρκωτικά 16χρονη - Έπεσε θύμα εμπόρων