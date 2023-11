Κοινωνία

Παιδεραστής δάσκαλος στην Ερέτρια καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη (βίντεο)

Σοκάρουν οι συνομιλίες του εκπαιδευτκού με μαθήτριες δημοτικού και οι τρόποι που μεταχειριζόταν για να τις αναγκάζει να τον υπομένουν.

Tο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ευβοίας έκρινε ένοχο και σε δεύτερο βαθμό, το δάσκαλο ο οποίος δίδασκε σε δημοτικό σχολείο της Ερέτριας και πριν από 3,5 χρόνια είχε συλληφθεί έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας eviathema.gr ο δάσκαλος στην Ερέτρια είχε κατηγορηθεί για κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που είχε συμπληρώσει τα 12 έτη της, όπως επίσης για το αδίκημα της πορνογραφίας σε βάρος της ανήλικης με τη μορφή της προμήθειας και της κατοχής φωτογραφικού υλικού.

Ύστερα από δίκη που κράτησε αρκετό καιρό, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο δάσκαλος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών.

Ο δάσκαλος όπως αναφέρει η απόφαση, εκμεταλλευόμενος τη θέση του και εκείνη του υποδιευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας, ασέλγησε σε βάρος της μαθήτριας.

Έπειτα από καταγγελία καθηγήτριας της περιοχής, το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας είχει προχωρήσει στη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί μάλιστα κατάφεραν να συλλέξουν εκατοντάδες φωτογραφίες και μηνύματα από το κινητό του δασκάλου, στις οποίες φαινόταν να είναι σε περιπτύξεις με το παιδί.

Σοκάρουν οι συνομιλίες του κατηγορούμενου με τη μαθήτρια. Συγκεκριμένα ανάμεσα στα μηνύματα, τη ρωτούσε: «Πώς θα ήθελες να βγάλουμε το παιδί μας όταν γεννηθεί;».

Έπειτα από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του παιδεραστή, τη δικογραφία συμπλήρωσαν δύο νέες επώνυμες καταγγελίες μαθητριών, σύμφωνα τις οποίες ο κατηγορούμενος είχε αποπειραθεί στο παρελθόν να αποπλανήσει. Το ένα κορίτσι μάλιστα, κατέθεσε ότι την κλείδωσε μέσα σε αίθουσα του δημοτικού σχολείου, όταν είχε επισκεφθεί το σχολείο, προχωρώντας σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά την ακροαματική διαδικασία ο δάσκαλος ανακάλεσε την ομολογία του και αρνήθηκε τα πάντα δηλώνοντας θύμα σκευωρίας υποστηρίζοντας ότι το μόνο του σφάλμα είναι ότι είναι ρομαντικός. Όσο για τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του υποστήριξε ότι κάποιος δόλιος τις «φύτεψε» για να τον ενοχοποιήσει. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έγινε πιστευτός από το δικαστήριο και προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του προεδρείου όπως επίσης και η δήλωση του δικηγόρου του ότι «τα παιδιά πλέον προκαλούν αντιδράσεις αναβιβάζοντας προκλητικές φωτογραφίες στα social media».

Δεν δίστασε μάλιστα να κατηγορήσει και την ανήλικη την οποία αποπλάνησε: «Ο Θεός να την συγχωρέσει για αυτό που μου έκανε».

Τη μαθήτρια κατηγόρησε έντονα και η σύντροφος του καταδικασθέντος, η οποία τον υποστήριζε σθεναρά σε όλη τη διαδικασία.

