Πανεπιστημιούπολη: Επεισόδια μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο (εικόνες)

Ομάδα νεαρών έστησε οδοφράγματα και έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Σοβαρά επεισόδια σε πορείες για το Πολυτεχνείο, σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Ομάδα περίπου 40 ατόμων βγήκε από την Πανεπιστημιούπολη, στου Ζωγράφου και προκάλεσε επεισόδια, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της πορείας για το Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά σε κάδους.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη και λόγω των επεισοδίων η Ούλοφ Πάλμε είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών σε πορείες για το Πολυτεχνείο, έγιναν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα Ιωάννινα.

