Αρχηγός τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού: Έχουμε νησιά και βραχονησίδες των οποίων αμφισβητείται η κυριαρχία

Νέα προκλητική δήλωση, αυτήν τη φορά από τον Αρχηγό του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Έχουμε νησιά και βραχονησίδες (στο Αιγαίο) των οποίων αμφισβητείται η κυριαρχία τους», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού Ερτζουμέντ Τατλίογλου κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «οργανώνουν επισκέψεις σε αυτά σαν να είναι δικά τους νησιά», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Για την Κύπρο είπε ότι είναι πολύ σημαντική για την Τουρκία. «Είναι σε ένα πολύ στρατηγικό μέρος. Είναι πολύ σημαντικό από την άποψη ότι είναι κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ και για τον ελέγχο ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου».

Σύμφωνα με τον Τούρκο ναύαρχο, το πολεμικό ναυτικό δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει στα θαλάσσια πεδία για έρευνες φυσικού αερίου τα οποία η Τουρκία δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη και αποκάλυψε ότι έχουν μπλοκάρει 35 συνολικά πλοία που προσπάθησαν να μπουν εκεί μέχρι στιγμής. «Είναι πολύ σοβαρά μπλοκ που μας φέρνουν στο χείλος του πολέμου», ανέφερε.





Μιλώντας στη Σχολή Υπαξιωματικών Ναυτικού του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας κατά την εκδήλωση για την 133η επέτειο από την ίδρυση των Σχολών Υπαξιωματικών Ναυτικού, υποστήριξε ότι υπάρχουν 8 βασικά προβλήματα με την Ελλάδα και τα 7 σχετίζονται με τις ναυτικές δυνάμεις. «Αντί να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, η Ελλάδα εμπλέκεται συνεχώς σε δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση. Για παράδειγμα, αυξάνει σταδιακά τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Στη Γαλλία, αγοράζει 4 φρεγάτες κλάσης Belharra. Επρόκειτο να αγοράσει 18, αυξήθηκε κατά 6 ακόμη. Αγοράζει 24 αεροσκάφη Rafale. Οι ΗΠΑ έχουν γίνει γείτονές μας στα δυτικά. Έχουν 3 μεγάλες βάσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 23 νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς, 19 από αυτά είναι εξοπλισμένοι. Έχουμε νησιά και βραχονησίδες των οποίων αμφισβητείται η κυριαρχία τους. Προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως δικά τους διοργανώνοντας επισκέψεις σε αυτά σαν να είναι δικά τους νησιά. Προσπαθούν να υπαγορεύσουν τις δικές τους στρατηγικές μόλις βρουν την κατάλληλη ευκαιρία. Η Ελλάδα αύξησε τα δυτικά χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια το 2020. Προσπαθεί να δώσει αυτό το μήνυμα: Αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα κάνω αύξηση σε 12 μίλια και στο Αιγαίο».

Δηλώνοντας ότι η Ελλάδα προσπαθεί να αποδείξει ότι τα νησιά της ανήκουν, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τατλίογλου είπε, «Παρενοχλούν συνεχώς τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα πλοία μας. Υπάρχουν 32 παρενοχλήσεις συνολικά και αυτές οι παρενοχλήσεις αυξάνονται».

«Γαλλία και Ελλάδα ξεκίνησαν επιχείρηση»

Ο Τούρκος Ναύαρχος είπε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. «Ωστόσο, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν ξεκινήσει μια επιχείρηση για να αποτρέψουν αυτήν την υποστήριξη. Σε αυτήν την επιχείρηση, προσπαθούν να μειώσουν τη στήριξη που δίνουμε στη Λιβύη και τη νόμιμη κυβέρνησή της. Για αυτόν τον λόγο , προσπαθούν να διακόψουν την επαφή μας με τη Λιβύη πραγματοποιώντας μια επιχείρηση στα βόρεια της Λιβύης».

Υποστήριξε πως «μια άλλη δραστηριότητα που κλιμακώνει την ένταση είναι η ανακήρυξη περιοχών διαφοράς στο Αιγαίο όπου λένε ΄θα διεξάγουμε εκπαιδευτική άσκηση εδώ’ εμποδίζοντάς μας να χρησιμοποιήσουμε το Αιγαίο».

Αναφέροντας ότι υπάρχουν προβλήματα στη Μεσόγειο, ο Τατλίογλου είπε ότι υπάρχει σημαντική ποσότητα φυσικού αερίου και πετρελαίου σε 3 λεκάνες της Ανατολικής Μεσογείου. Δήλωσε ότι υπάρχει μάχη εξουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο γι' αυτό το λόγο.

«Κανένα κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να κηρύξει θαλάσσια δικαιοδοσία από μόνο του. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και έχουν αλληλένδετες δικαιοδοσίες. Η ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου’ έχει κηρύξει διάφορες θαλάσσιες δικαιοδοσίες στη νότια Κύπρο και η Ελλάδα έχει δηλώσει διάφορες θαλάσσιες δικαιοδοσίες στη νότια Κρήτη. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα, η ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της νότιας Κύπρου’, το Ισραήλ και η Αίγυπτος έχουν σχηματίσει ένα μπλοκ κατά της Τουρκίας. Η μεγαλύτερη υποστήριξη για αυτό το μπλοκ είναι η Γαλλία και η Αμερική. Με αυτό το μπλοκ, σκοπεύουν να αποτρέψουν εμάς και τις Τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις με κοινές ασκήσεις. Στόχος της Ελλάδας είναι να αναλάβει το ρόλο της περιφερειακής δύναμης. Η Ελλάδα έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά σε όλες της τις πρακτικές. Για παράδειγμα, ενώ καθορίζει θαλάσσιες δικαιοδοσίες με την Ιταλία, δεν αποδέχεται εφαρμογή θαλάσσιας δικαιοδοσίας στα δικά της νησιά. Όταν κάνει μια τέτοια συμφωνία μαζί μας, θέλει 41 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας για τα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Καστελόριζου».

«Μας φέρνουν στο χείλος του πολέμου»

Ο ναύαρχος Τατλίογλου δήλωσε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει την Τουρκία έξω από την εξίσωση στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του έργου Eastmed. «Χρησιμοποιούν επίσης την Ιταλία. Ήρθαν ιταλικά πλοία, και είπαν ότι ήθελαν να εργαστούν εντός του πλαισίου του Eastmed Project. Τους μπλοκάραμε. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε».

Ανέφερε ότι δεν θα αφήσουν κανέναν θαλάσσιο πεδίο που δήλωσε η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη στη Μεσόγειο. «Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν εδώ. Λέμε ότι όλος ο πλούτος εδώ ανήκει στην Τουρκία. Σε αντάλλαγμα, δώσαμε τα θαλάσσια πεδία στην Τουρκική Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ) για να διεξάγει έρευνες. Έχουμε δώσει άδεια. Κάνουμε έρευνες φυσικού αερίου και πετρελαίου σε αυτά τα πεδία. Θέλουν επίσης να κάνουν έρευνες φυσικού αερίου και πετρελαίου στα ίδια θαλάσσια πεδία. Έχουμε μπλοκάρει συνολικά 35 πλοία μέχρι στιγμής. Πρέπει να παρακολουθείτε αυτά τα μπλοκ από καιρό σε καιρό στον Τύπο. Κάποια από αυτά δεν δίνονται στον Τύπο. Είναι πολύ σοβαρά μπλοκ που μας φέρνουν στο χείλος του πολέμου. Συνεχίζουμε να εξερευνούμε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο εδώ στη δική μας υφαλοκρηπίδα», ανέφερε.

«Η Κύπρος είναι στρατηγικό σημείο για μας»

Ο Τατλίογλου υποστήριξε ότι «η Κύπρος είναι και πάλι μια ξεχωριστή προβληματική περιοχή με την Ελλάδα». «Η Κύπρος είναι πολύ σημαντική για εμάς. Όπως γνωρίζουμε, είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Είναι σε ένα πολύ στρατηγικό μέρος. Είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της ύπαρξης κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ και του ελέγχου ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν θέλουμε μια δύναμη που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την Τουρκία να έρθει σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου. Δεν θέλουμε να αναπτυχθούν πυραυλικά συστήματα ή συστήματα αεράμυνας κατά της Τουρκίας. Κάναμε μια δήλωση το 2021. Είπαμε, στην Κύπρο δεν δεχόμαστε καμία άλλη λύση εκτός από τη λύση των 2 κρατών», είπε ο Τούρκος ναύαρχος.

Ιδρύεται ναυτική βάση στην Κύπρο

Ο Τατλίογλου είπε ότι έχουν κατασκευάσει μια νέα βάση στην περιοχή της προβλήτας, βορειοανατολικά της Αμμοχώστου, και ότι οι Ναυτικές Δυνάμεις θα σταθμεύουν μόνιμα εκεί. Ανέφερε ότι ο αριθμός των πλοίων της Ελλάδας ήταν πολύ μικρότερος από εκείνον της Τουρκίας, αλλά τώρα έχει φτάσει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. «Ως εκ τούτου, έχουμε ανάγκες πλοίων σε διάφορες πλατφόρμες. Εκτελούμε τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο».

