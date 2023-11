Κόσμος

Ερντογάν: Σάλος με τη δήλωσή του για το Ολοκαύτωμα

Η αποστροφή του Ερντογάν για το Ολοκαύτωμα ενώπιον του Σολτς έγινε πρωτοσέλιδο στις τουρκικές εφημερίδες. Όχι σε όλες.

Στη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του Γερμανού καγκελάριου ότι η Τουρκία δεν χρωστάει ιστορικά στο Ισραήλ επειδή δεν κουβαλάει το βάρος του Ολοκαυτώματος και ως εκ τούτου μπορεί να μιλάει ελεύθερα επικεντρώνεται συντριπτικά ο φιλοκυβερνητικός Τύπος της Τουρκίας, την επομένη της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στο Βερολίνο.

Η φιλοκυβερνητικές εφημερίδες Sabah, Turkiye, Hurriyet και Aksam προβάλλουν τις αναφορές Ερντογάν για το Ολοκαύτωμα με πρωτοσέλιδους τίτλους, όπως «Εμείς δεν έχουμε στο παρελθόν μας Ολοκαύτωμα», «Όσοι χρωστούν στο Ισραήλ δεν μπορούν να μιλούν ελεύθερα» και ότι «Αν σωπάσουμε δεν θα μπορέσουμε να απολογηθούμε ενώπιον της Ιστορίας». Περιβάλλουν μάλιστα τα δημοσιεύματά τους με επιθετικές αναφορές ότι έκανε τη δήλωση αυτή «κοιτάζοντας τον Σολτς στα μάτια».

Η φιλοκυβερνητική Yeni Safak επέλεξε να προβάλει ως κεντρικό θέμα τα βίντεο και τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τα εγγόνια του Γκέμπελς», ενώ η Milliyet πιο μετρημένα αναφέρεται μεν στη δήλωση για το Ολοκαύτωμα κατά την επίσκεψη αλλά υποβαθμισμένα με κεντρικό τίτλο: «Σκληρό μήνυμα Ερντογάν στη Δύση από το Βερολίνο: Γιατί δεν βλέπετε τη Γάζα;».

Οι δύο μεγάλες εφημερίδες της αντιπολίτευσης που πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), Cumhuriyet και Sozcu, δεν κάνουν καμία αναφορά στα πρωτοσέλιδά τους στην επίσκεψη Ερντογάν στη Γερμανία.

