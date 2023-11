Καιρός

Καιρός: Ελαφρά βελτίωση της κακοκαιρίας την Κυριακή

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για κάθε περιοχή της Ελλάδας. Πού θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και την Εύβοια, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση απο τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός (αρνητικές θερμοκρασίες) τις πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα στα βόρεια θα κυμανθεί από -03 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 05 έως 17 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικού 6 με 8 μποφόρ κσι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Εύβοια τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 ως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα ποικίλλει: Στη Μακεδονία θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Στη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία βελτίωση. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και στην κεντρική Μακεδονία έως 8 και το πρωί τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από τις προμεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία περιμένουμε καιρό γενικά αίρθιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα δούμε καιρό γενικά α΄θριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 8 και από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι προγνώσεις αναφέρουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινες ώρες έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Ο καιρός αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν ββορειοδυτικοί 6 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι και απο τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανιεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Για τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα. Από τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια έως 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

