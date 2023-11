Κοινωνία

Κακοκαιρία: Επέστρεψε στον Πειραιά το πλοίο “Αχαιός” - Ταλαιπωρία για τους 330 επιβάτες (βίντεο)

Το ταξίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ από τους θυελλώδεις ανέμους που δεν επέτρεψαν σε όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Αίγινας.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των επιβατών μέσα σε πλοίο της γραμμής από Πειραιά για Αίγινα που έπεσε σε σφοδρή θαλασσοταραχή λίγο έξω από το λιμάνι του νησιού.

Το ταξίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ από τους θυελλώδεις ανέμους που δεν επέτρεψαν σε όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Αίγινας. Η μανιασμένη θάλασσα και τα κύματα έκαναν το ταξίδι εφιάλτη για τους 330 επιβάτες που βρέθηκαν μέσα στο πλοίο και δεν γνώριζαν αν τελικά θα φτάσουν στον προορισμό του.

Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, οι επιβάτες δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν στην Αίγινα και ο καπετάνιος έδωσε μάχη με τα κύματα για πάνω από μία ώρα προκειμένου να δέσει στο λιμάνι του νησιού.

Η δύναμη των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη που έσπασαν μέχρι και τζάμια στο πλοίο.

Έτσι, μη μπορώντας να δέσει με ασφάλεια στην Αίγινα, το πλοίο διέκοψε την αποβίβαση και επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου

