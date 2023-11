Life

Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών: Το βίντεο - αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Με σκηνές από τις αγαπημένες ελληνικές ταινίες της Finos Films τιμά τον άνδρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του.

Βίντεο για να πει “χρόνια πολλά” για την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα που γιορτάζεται στις 19 Νοεμβρίου ανήρτησε στα social media η Φίνος Φιλμ.

Το βίντεο της Φίνος Φιλμ περιλαμβάνει σκηνές από 32 ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Βέγγος, ο Δημήτρης Χορν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Κώστας Βουτσάς.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, γράφει: «Μια αγκαλιά στους άντρες που δεν φοβούνται να είναι εύθραυστοι, σε εκείνους που στηρίζουν γυναίκες στην ζωή τους, που είναι σύμμαχοι και φίλοι. Χρόνια πολλά! Βλέπουμε σκηνές από 32 μοναδικές ταινίες της Φίνος Φιλμ».

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών (International Men's Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου (όχι στην Ελλάδα) για να υπενθυμίζει τη συνεισφορά του άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια, τον γάμο και τη φροντίδα των παιδιών.

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2023) είναι «Μηδενικές αυτοκτονίες στους άνδρες».

Η ιστορία

Οι εκκλήσεις για την καθιέρωση μιας παγκόσμιας ημέρας για τους άνδρες γίνονταν ήδη από την δεκαετία του 1960.

Ωστόσο, η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, από τον Thomas Oaster, διευθυντή του κέντρου Σπουδών Φύλου στο πανεπιστήμιου του Μισσούρι.

Ο Oaster είχε απευθύνει έκκληση σε οργανισμούς στις Η.Π.Α., την Αυστραλία και τη Μάλτα, προκειμένου να διοργανώσουν μικρές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ανδρών, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με επιτυχία για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά σύντομα η ανταπόκριση άρχισε να γίνεται όλο και μικρότερη.

Αποθαρρυμένος, ο Oaster εγκατέλειψε τα σχέδια για την καθιέρωση μιας Παγκόσμιας Ημέρας για τους άνδρες και σταμάτησε τις προσπάθειες.

Όμως, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1999, η μέρα αναβίωσε όταν ο Jerome Teelucksingh, καθηγητής στο πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών, στην Καραϊβική, συνειδητοποίησε ότι παρόλο που υπήρχε μια ημέρα για τους πατέρες, δεν υπήρχε μια ημέρα αφιερωμένη στους άνδρες που δεν είχαν παιδιά ή στα νεαρά αγόρια.

Ο Teelucksingh ήξερε πόσο μεγάλη είναι η σημασία θετικών αρσενικών προτύπων για τις νέες γενιές ανδρών, καθώς ο πατέρας του αποτελούσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τον ίδιο, και επέλεξε να γιορτάσει τη Διεθνή Ημέρα των Ανδρών στις 19 Νοεμβρίου - την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του.

Από την αναβίωση του Teelucksingh μέχρι και σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών συνεχίζει να γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο και φαίνεται πως δεν θα αργήσει η επίσημη αναγνώρισή της από τον ΟΗΕ.

Η συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει ως στόχο να ανταγωνιστεί την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αλλά να τονίσει τη σημασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανδρών, καθώς και να προωθήσει την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των φύλων.

