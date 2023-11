Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και η μέρα SOS (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα.

-

Την Μπέτυ Μαγγίρα, που την καλωσόρισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», συνάντησε στο πλατό, το μεσημέρι της Κυριακής, η Λίτσα Πατέρα, η οποία κάθε Κυριακή θα μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι "η εβδομάδα ξεκινάει με χαμόγελα, όμως στο τέλος σκοτεινιάζει".

Όπως εξήγησε η αστρολόγος ο Κρόνος έχει "πάει" στους Ιχθύς που σημαίνει ότι από την Τετάρτη και για 2-3 ημέρες πρέπει να προσέχουμε.

Συγκεκριμένα, τα ζώδια που θα επηρεαστούν είναι τα Λιοντάρια, Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύς.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





