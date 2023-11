Κόσμος

G20: Ο Πούτιν θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Δύσης

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στραμμένα στην, πρώτη μετά από πολύ καιρό, συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τους ηγέτες της Δύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να λάβει μέρος στην ψηφιακή διάσκεψη της G20 την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με μία αναφορά του παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν στο Telegram channel.

Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι «μία εκδήλωση εδώ και πολύ καιρό», με την από κοινού παρουσία του Πούτιν και των ηγετών της Δύσης, όπως ανέφερε ο Ζαρούμπιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, η ψηφιακή διάσκεψη της G20 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Vladimir Putin will take part in a virtual G20 leaders' summit, after skipping the flagship in-person meeting in New Delhi in September. https://t.co/jtZDQwDqLV — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 19, 2023

