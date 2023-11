Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρηση ψηφίζει η πλειοψηφία στην ομάδα Αχτσιόγλου - Πότε αναμένονται οι αποφάσεις

Το ζητούμενο παραμένει το μονοπάτι που θα χαράξουν τα στελέχη εξερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εάν θα αποχωρήσουν μαζικά ή κατά ομάδες, σε ποιο βάθος χρόνου και με ποια ιεραρχική κλιμάκωση

Με την πλειοψηφία να τίθεται υπέρ της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα Αχτσιόγλου αποφασίζει μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη για τις επόμενες κινήσεις της.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε νωρίτερα σήμερα κορυφαίο στέλεχος της τάσης στον ΑΝΤ1. Τόνισε συγκεκριμένα, πως αποτελεί κοινή διαπίστωση στη συνδιάσκεψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κρίση, που λαμβάνει πια στοιχεία διάλυσης και κινδυνεύει με τη χλεύη των πολιτών. Η ρίζα του προβλήματος, υποστηρίζουν, είναι πολιτική, όμως η νέα ηγεσία το αρνείται και κυνηγά «εσωτερικούς εχθρούς» και συνωμοσίες. Μάλιστα, εκτιμούν πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ για κάποια προσπάθεια συνεννόησης.

Στη συνδιάσκεψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, δεν έλειψαν οι αναφορές στον Παύλο Πολάκη μετά και την χθεσινή ανάρτησή του κατά της Σίας Αναγνωστοπούλου, λέγοντας πως οι τελευταίες επιθέσεις φτιάχνουν μία εικόνα βούρκου.

Θεωρείται βέβαιο ότι εάν δεν είχε παρέμβει χθες ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος με τις τηλεφωνικές του συνομιλίες «μάζεψε» τον στενό του συνεργάτη, είναι πολύ πιθανόν να είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του «διαζυγίου». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στη συνδιάσκεψη κορυφαία στελέχη τοποθετήθηκαν ως εξής:

Η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος είπαν πως δεν είναι δυνατόν να συμβιώσουν με τον Στέφανο Κασσελάκη, ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και πώς να κινηθούν, εφόσον αποχωρήσουν.

Ο Αλέξης Χαρίτσης είπε πως τα επόμενα βήματα πρέπει να είναι σταθερά και στέρεα και όχι άλμα στο κενό.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ζήτησε να φύγουν τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Μερόπη Τζούφη τόνισε πως δεν χωρά στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι πρέπει να δράσουν απέναντι στον εκφυλισμό.

Η Σία Αναγνωστοπούλου είπε ότι θα αποφασίσει με βάση την συνείδησή της και την γνώμη των ψηφοφόρων της.

Η Θεανώ Φωτίου συμφώνησε στο να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έθεσε ως προϋπόθεση να δουν πρώτα τα επόμενα οργανωτικά βήματα.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης είπε πως πρέπει να αποχωρήσουν σύντομα από το κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, δηλωτική των προθέσεων υπήρξε η σημερινή τοποθέτηση του Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος έκανε την εισήγηση εκ μέρους της ηγετικής ομάδας αποτυπώνοντας αφενός τη διαφωνία τους με τις πολιτικές επιλογές του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου τον τρόπο λειτουργίας της Κουμουνδούρου αφήνοντας αιχμές για κατασκευή εσωτερικών εχθρών.

Σημειωτέον ότι στην πανελλαδική συνδιάσκεψη μετείχαν πάνω από 1.000 άτομα και το γεγονός ότι διήρκεσε μέχρι αυτή την ώρα αποτυπώνει την κατάθεση μιας σειράς από προβληματισμούς εκ μέρους των μελών της τάσης.

Η πανελλαδική συνδιάσκεψη των «6+6» ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, ωστόσο αποφάσεις δεν ελήφθησαν, ή τουλάχιστον δεν ανακοινώθηκαν.

