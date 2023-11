Κοινωνία

Βύρωνας - 16χρονη: Στον ανακριτή οδηγούνται πέντε από τα μέλη της σπείρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 16χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

-

Το κατώφλι της δεύτερης ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν οδηγούνται σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε μέλη της συμμορίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έδιναν κοκτέιλ ναρκωτικών σε 16χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη, μαζί με μία φίλη της, προσκλήθηκαν, βράδυ, από ένα 17χρονο αγόρι σε σπίτι, στην περιοχή του Βύρωνα. Εκεί, δόθηκαν στη 16χρονη κάνναβη, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, το λεγόμενο «σίσα» ή κόκα των φτωχών.

Η αστυνομία στις 17 Νοεμβρίου συνέλαβε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους, που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Τα μέλη της σπείρας οδηγούσαν τα θύματά τους σε ένα σπίτι στο Βύρωνα, ενώ τα ναρκωτικά τα είχε αποθηκεύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη Γλυφάδα.

Επιπλέον από τις αρμόδιες αρχές αναζητούνται ακόμα δύο άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η 16χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Η ομάδα Αχτσιόγλου “ανοίγει την πόρτα” της εξόδου

Αργεντινή: Ο Χαβιέρ Μιλέι είναι ο νέος Πρόεδρος

Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα