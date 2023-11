Life

Σταμάτης Γαρδέλης: Νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική

Ο Σταμάτης Γαρδέλης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τι είπε για την περιπέτειά του.

Στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική στο «Δαφνί» νοσηλεύεται εδώ και μία εβδομάδα ο Σταμάτης Γαρδέλης. Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα της On Time, ο γνωστός ηθοποιός παρουσίαζε αυτοκτονικές τάσεις, γι’ αυτό πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια.

Το τελευταίο διάστημα ήρθε αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο το οποίο τον οδήγησε στην απόγνωση, καθώς κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω ενός γραφειοκρατικού κολλήματος, το οποίο τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας χαρακτηριστικά: «Ζήτησα βοήθεια για τις αυτοκτονικές μου τάσεις, που με έφτασαν στο σημείο να φουντάρω από τον έκτο, γιατί τα χάνω όλα. Έχω ένα χρέος 80.000 ευρώ, που η εφορία μού το κάνει απαιτητό και βγάζει το σπίτι μου σε πλειστηριασμό στον Νέο Κόσμο. Αυτό οφείλεται σε μια αυθαίρετη δόμηση στο Πόρτο Γερμενό, την οποία περιμένω μαζί με άλλους περιοίκους να αποχαρακτηριστεί από το δασικό χάρτη, όμως η Πολεοδομία Ελευσίνας κωφεύει και κάθε χρόνο με τιμωρεί με τέλη διατήρησης, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει στο δυσβάστακτο ποσό των 80.000 ευρώ».

Η περιπέτεια του Σταμάτη Γαρδέλη με το σπίτι στο Πόρτο Γερμενό έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά ο ίδιος τώρα κινδυνεύει να χάσει και την κύρια κατοικία του στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για μια ιδιοκτησία την οποία, όπως έχει πει ο ηθοποιός κατά το παρελθόν, είχε αγοράσει κανονικά. Στη συνέχεια, όμως, η Πολεοδομία το χαρακτήρισε δασικό, με αποτέλεσμα να του επιβάλει πρόστιμο. Στο συγκεκριμένο σπίτι ο ηθοποιός έχει καταβάλει πολλή προσωπική εργασία και, όπως έχει πει, όλες οι κατασκευές έχουν γίνει από ανακυκλώσιμα υλικά.

Με απόφαση της Πολεοδομίας, όλα αυτά είναι προς κατεδάφιση και την ίδια στιγμή ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα χρέος 80.000 ευρώ για αυθαίρετη δόμηση. Αυτό σημαίνει ότι, αφού γκρεμιστούν όλα, θα πρέπει και να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό. Γι’ αυτό και έχουν βγάλει το σπίτι του στον Νέο Κόσμο σε πλειστηριασμό.

